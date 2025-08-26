柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

▲賴清德（中）調整隊形，核心人物卓榮泰（右）、潘孟安（左）仍在其左右。



除了幹部改選，本刊掌握，賴清德自8月起，擴大每週三中常會前在總統府舉行的高層會議，邀黨團7長與會，增加會議上的多元聲音。高層會議自蔡英文時代就一直存在，用意是在每週三中常會前，先進行府院黨跟黨團橫向溝通，也討論隔天行政院會的議程。賴清德上任後，高層會議成員包括總統府祕書長潘孟安、行政院長卓榮泰、黨祕書長林右昌、柯建銘、吳思瑤等人，副院長鄭麗君也時而與會。

8月6日，高層會議首次擴大邀7長與會，包括書記長陳培瑜、副幹事長王義川、林楚茵、副書記長郭昱晴、林月琴均受邀。知情人士說，過去高層會議的成員主要是新系、民主活水，擴大召開後，涵蓋的派系包括新潮流、民主活水、正國會、湧言會，加上新任的黨祕書長徐國勇是英系，高層會議的意見多元與代表性大為增加。

擴大高層會議的成效從普發現金案可以見得。在726大敗後，行政院從原本反對普發轉向「同意但會提釋憲」，明顯退了一步，但在8月6日首次擴大高層會議中，柯建銘仍堅持藍白要求普發違憲，「不應該發，不然國家會倒」，當天會中未有結論，賴清德請黨團將此議題帶回討論。

▲823投票後，蔡英文到總統官邸探視賴清德，展現黨內團結氣氛。（翻攝蔡英文臉書）

接下來8日的黨團會議，十多名綠委陸續發言，強調基層受關稅、風災等議題打擊，不發會有很大壓力，現場也有人建議，讓政院提修正案解決違憲問題，但當大家輪番發言完畢後，柯建銘一句「啊不過結論是這樣啦」，重申違憲不該發，頓時讓黨團成員傻眼，有區域立委就直接以台語飆罵：「幹！林北剛剛講半天！再不發真的要倒了啦。」

黨團會議在不愉快的氣氛中結束，同議題又回到隔週的擴大高層會議討論，8月13日會議，賴清德請黨團幹部表達意見，幹部們轉達上週黨團大會綠委支持普發的情況，會中氣氛趨向同意普發，但柯建銘仍未放棄，自稱「老驥伏櫪」，強調自己「苦勸總統」，重申普發違憲、萬萬不得，賴不願當面駁柯，藉口以「時間到了，我要去開中常會」不再回應，支持普發現金一事就此定案。



