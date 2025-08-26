快訊／「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

記者劉昌松、黃翊婷／台北報導

經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟，涉嫌利用職務之便，向業者收賄，台北地檢署25日指揮調查局兵分22路展開大搜索，並依不違背職務收賄、財產來源不明等罪嫌，約談鄭亦麟及台電副總兼執行長許國隆等人。稍早，鄭亦麟已遭檢方聲押。

▲「小英男孩」鄭亦麟涉綠能收賄。（圖／記者劉昌松攝）

鄭亦麟有「小英男孩」之稱，曾在民進黨智庫工作，並在前總統蔡英文時期跟隨林全進入行政院，擔任能源及減碳辦公室主任。2018年27歲的鄭亦麟在經濟部與科技部合作設立的「綠推中心」任副執行長；2019年因熟悉風電事務，出任台船子公司「台船環海」董事，引發譁然；2025年初，經濟部主導成立的綠電售電平台「台灣智慧電能公司」，延攬他成為首任總經理，再次引起爭議。

調查局台南市調處日前接獲情資，鄭亦麟涉嫌趁著職務之便，收取綠能業者賄賂，經請台北地檢署檢察官高文政指揮蒐證、分析並清查金流後，以不違背職務收賄、財產來源不明、洗錢等多項罪嫌，對鄭的住居所及涉案公司等22處展開搜索，並向台電公司調閱相關資料以釐清案情。

除了鄭亦麟被約談之外，台電副總兼執行長許國隆、前副總蕭勝任，上市公司泓德能源（6873）總經理周仕昌、東煒建設創辦人陳健盛等人也遭檢方約談。目前，檢方已在今日（26日）一早聲押鄭亦麟，泓德能源總經理周仕昌，東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子，會計師鄭涵等4人仍在等待結果。