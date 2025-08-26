　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭國文開砲柯建銘假傳聖旨　媒體人：沒賴總統同意不可能這樣批評

▲賴清閣、郭國文。（圖／記者林悅翻攝）

▲賴清德、郭國文。（圖／記者林悅翻攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免大失利後，民進黨內部檢討聲浪不斷，目標也直指黨團總召柯建銘。近日傳出民進黨立委郭國文曾在黨團大會飆罵民進黨團總召柯建銘髒話。郭國文今（26日）承認此事，他痛批「這來自於對黨團路線的不滿與檢討，普發1萬超過10多位立委發表意見，但柯建銘卻假傳聖旨又忽視他人意見，讓他站出來用強硬的方式反抗」。對此，媒體人樊啓明分析，郭國文不是普通民進黨立委，是嫡系中的嫡系，沒有賴總統同意，不可能批柯建銘這麼白的話。

郭國文稍早透露， 今天有報導寫出，自己前幾週在黨團大會上和老柯的衝突，必須強調，這來自於他對黨團路線的不滿與檢討。

郭國文指出，過去許多法案，他們為了與藍白「全面對抗」，不只禁止自己立委提案，甚至連院版也禁止提！例如報導所寫的普發現金案，財政部沒有好好論述超徵，導致1萬元已經成為基層的期待，尤其是災區民眾更渴望1萬元。

郭國文痛批，「當超過10位立委輪番發表意見，也提議由政院提出預算避免違憲問題時，老柯卻說府院黨團都講好不發因為稱會違憲，假傳聖旨又忽視他人意見的做法，讓我站出來用強硬的方式反抗」。

郭國文強調，當藍白行徑離譜時，例如明顯違憲的國會擴權法案，要對抗，他絕對是全力以赴。但是為了對抗而對抗，還限制自家立委提案，自己無法認同。

對此，樊啓明分析，郭國文不是普通民進黨立委，他是嫡系中的嫡系，沒有經過賴總統的同意，不可能批柯建銘這麼白的話。另外，樊啓明也點出郭國文稱「假傳聖旨」，這句批評是關鍵

▼柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

08/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

大罷免落幕，綠營內部檢討聲浪不斷，民進黨立委郭國文傳出曾在8月8日黨團大會氣得對民進黨團總召柯建銘飆罵髒話。對此，郭國文今（26日）也承認此事，「這來自於我對黨團路線的不滿與檢討」，普發1萬當時超過10多位立委發表意見，但柯建銘卻說府院黨團都講好不發因為稱會違憲，假傳聖旨又忽視他人意見的做法，讓他站出來用強硬的方式反抗。

