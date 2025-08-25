喜劇演員遭槍殺慘死街頭！享年52歲　粉絲震驚悲痛

▲喜劇演員Reggie Carroll遭槍殺身亡。（圖／翻攝自IG）



記者曾羿翔／綜合報導

52歲美國喜劇演員雷吉‧卡羅爾（Reggie Carroll），20日在密西西比州南部城市南海文（Southaven）被槍殺身亡。警方接獲報案趕赴伯頓巷（Burton Lane）現場，發現了受重傷的卡羅爾，盡管急救人員當場實施搶救，仍無法挽回他寶貴的生命。隨後，一名男性嫌疑人遭到逮捕並被控謀殺罪，目前調查仍在進行中，警方尚未披露作案動機。

綜合外媒報導，出生於巴爾的摩的卡羅爾，在美國脫口秀喜劇界頗具知名度。他曾於2000年參與《阿波羅劇院之夜》（Showtime at the Apollo），也曾在影劇《帕克一家》（The Parkers）中客串演出，更在2023年自製並主持了特別節目《Knockout Kings of Comedy》—他也因此獲得「Knockout King of Comedy」的稱號。此外，他在2022年的電視電影《Rent & Go》中亦有演出。

消息傳出後，喜劇界與粉絲們深感震驚與悲痛。知名喜劇演員、奧斯卡影后莫妮克（Mo’Nique）以「笑匠兄弟」（“brother in comedy”）稱呼卡羅爾，回憶兩人曾有美好巡演回憶。她說：「那段巡演時光真是太美好，我們一起在路上，那段日子太棒了，我不悲傷，因為我們共度的每一刻都是美好回憶。」

卡羅爾的兄弟強納森（Jonathan Carroll）對外感謝大眾與喜劇社群的支持與慰問。在社群平台上，他表示：「向所有對雷吉‧卡羅爾逝世表達慰問的人致謝，你們的愛我們全都收到了，謝謝！」。同時，巴爾的摩喜劇團體 Mobtown Comedy 也在社群上向他致敬，感謝他早年對社群的支持，並形容他是城市裡的傑出才華，表達深切哀悼。