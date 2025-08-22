　
社會 社會焦點 保障人權

獨／「鴨頭」死後毒品市場爆真空　蹓狗男疑進場搶地盤遭狙殺

 記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市左營區今（22）日發生槍響！遭到2罪通緝的51歲羅姓男子在家門前遭到行刑式槍殺，槍手總共擊發12槍，羅男身中5槍當場慘死，槍手則逃逸中。據了解，羅男除了因詐欺罪遭到通緝外，也是屏東地區毒品交易的「大盤級」的人物，這起槍擊命案恐與毒品利益糾紛有關。

▲▼左營男子遭槍擊不治，警已鎖定特定人車全力查緝中。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲左營男子遭槍擊不治，警在現場採證。（圖／記者陳宏瑞攝）

全案發生在今日6點51分，警方接獲民眾報案，表示左營區文學路有一名男子中槍倒臥在血泊中，員警到場查看，發現51歲的羅男頭部、頸部、腹部有槍傷，已經沒有生命跡象當場死亡。

據了解，死者羅男曾經改名，在2020年之前主要從事製造假車禍詐領保險金的詐騙，後來也曾經營詐騙集團機房被以組織犯罪判刑。

據指出，羅男主要活動範圍在屏東地區，原本以詐欺為主業，近年來卻逐漸接觸毒品的生意，尤其去年屏東角頭「鴨頭」在高雄左營街頭遭狙殺後，屏東的毒品生意陷入真空，各方勢力角逐地盤，羅男更挾金脈也搶佔不少地盤，已經可算是「大盤級」的人物，這次遭槍手埋伏狙擊身亡，是否與毒品利益糾紛有關，有待進一步調查釐清。

▲▼狙殺屏東角頭「鴨頭」，楊姓槍手移送地檢。（圖／地方中心攝）

▲狙殺屏東角頭「鴨頭」的楊姓槍手被移送地檢。（圖／地方中心攝）

▲涉嫌開槍的楊姓男子（紅圈處）犯案後徒步逃逸。（圖／民眾提供）

▲開槍殺死「鴨頭」的楊姓男子（紅圈處）犯案後徒步逃逸。（圖／民眾提供）

「鴨頭」本名陳昫豪，去(2024)年8月15日在高雄左營街頭遭槍擊，時年37歲，是屏東新生代角頭，因債務糾紛遭35歲楊姓槍手埋伏開槍，腹部中2槍送醫後不治死亡。槍手行兇後逃逸，案發後約半小時，就攜2把槍到新莊所投案。

案經約4個月偵辦，檢方去年12月12日偵結，依殺人等罪將楊男起訴，隨後移審法院，法官考量楊嫌涉犯殺人重罪，為有利後續審理進行，因此裁定續押。
 

即／通緝男蹓狗遭槍殺　同居人、妹妹哀痛認屍

即／通緝男蹓狗遭槍殺　同居人、妹妹哀痛認屍

高雄市左營區今（22）日發生槍響！遭到2罪通緝的51歲羅姓男子在家門前遭到行刑式槍殺，槍手總共擊發12槍，羅男身中5槍當場慘死，槍手則逃逸中。羅男的妹妹與同居人接獲噩耗，稍早抵達殯儀館認屍，2人神情哀痛，對於案情狀況不願多說明。

通緝犯遛惡霸犬遭槍殺　鄰居惋惜：他人很好、有禮貌

通緝犯遛惡霸犬遭槍殺　鄰居惋惜：他人很好、有禮貌

泰查獲700kg甲基安非他命　企圖走私台灣

泰查獲700kg甲基安非他命　企圖走私台灣

外送員送餐「直接砸牆上」！女客理論遭恐嚇

外送員送餐「直接砸牆上」！女客理論遭恐嚇

騎士違規逃逸遭警壓制　車內搜出安毒

騎士違規逃逸遭警壓制　車內搜出安毒

