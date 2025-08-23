　
社會 社會焦點 保障人權

獨／遛狗男遭狙殺轟16槍慘死！女車主2人訊後請回　又有嫌犯落網

▲▼高雄槍案，51歲死者羅男遛狗最後身影曝。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲51歲死者羅男遛狗最後身影曝。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區昨（22）日發生一起槍擊命案！51歲羅姓男子清晨外出遛狗，遭埋伏在公園的槍手上前連轟16槍，羅男身中5槍，在住家不遠處倒臥血泊慘死街頭，槍手犯後開權利車逃逸，並焚車滅證。警方昨晚北上逮捕江姓女車手與一名蔡姓男子，檢警訊後認為2人對本案不知情，當場釋放；不過專案小組抽絲剝繭，深夜又陸續拘提幾名嫌犯到案說明，目前仍持續偵辦中。

警方調查，羅姓死者養了2隻惡霸犬，平日習慣早上出門遛狗，昨日監視器拍下，羅男行經巷子時，2隻惡霸犬並未繫繩，而是放任牠們在一旁跑來跑去，羅男則是左手拿著畚箕，右手拿著掃把，沿路清理狗屎，並朝住家方向走去。

▲高雄左營區發生行刑式槍擊案，槍手行兇後駕駛白色BMW逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲槍手行兇後駕駛白色BMW逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

槍手疑似知道羅男的作息，大清早駕駛BMW白色小客車停進公園旁的停車場，見到羅男出現時，便奔向前朝羅男開槍。槍手作案手法兇殘，第一次先擊發至少4顆子彈，羅男一路狂逃，槍手便追著他，在同條巷子不遠處又連續開至少8槍。警方勘驗現場時，又於水溝尋獲4顆子彈，總計擊發16發子彈，造成羅男頭部、頸部、腹部和左腳中5槍，倒臥血泊中死亡。

▲▼警消獲報後趕抵橋頭地區將火勢撲滅，從汽車殘骸中找到2把槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警消接獲火燒車報案，從汽車殘骸中找到2把槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

槍手行兇後，駕駛BMW白色小客車，衝撞停車場柵欄後一路往北逃逸，行經橋頭區甲典街時，見四下無人便放火燒車，試圖毀滅跡證，槍手未變裝，步行逃離現場。直到消防局接獲民眾報案，指出產業道路冒出火煙，消防隊前往撲滅火勢，警方隨後於車內尋獲2支手槍，目前送鑑定中。

警方查出槍手駕駛的BMW小客車是一部權利車，昨日下午3點30分在新竹縣逮獲22歲江姓女車主，又於晚間8點30分在桃園市查獲27歲蔡姓接應共犯，2人被帶回左營分局進行夜間偵訊。

▲▼通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮22歲女、27歲男共犯。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲通緝犯遛狗遭開16槍慘死，警逮22歲江姓女車主（上）、蔡姓男共犯（下）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼通緝犯遛狗遭開16槍慘死，警逮22歲江姓女車主、27歲蔡姓男共犯。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方透過車牌資料勾稽，先是查出江女租下這部權利車，再將使用權轉賣給蔡姓男子，蔡姓男子又將使用權轉給其他人，層層轉手後，最後交給槍手使用。不過江姓女車主和蔡姓男子到案後，均對槍擊案表示不知情，兩人都非高雄人，平時分別在新竹、桃園活動，警方偵訊後，檢方認為2人應屬此案外圍，凌晨同意當場釋放，不過2人仍暫列共犯。

據悉，專案小組持續清查與權利車使用權相關人士，昨晚陸陸續續又拘提幾名嫌犯，如撥開層層洋蔥要找出此案核心，根據目前線索已漸露曙光。不過警方表示，本案已進入偵查核心，經地檢署指示暫勿再針對偵查內容及方向對外說明。

08/22 全台詐欺最新數據

