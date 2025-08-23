通緝男遭轟16槍！又一BMW買車人到案　追查出資關鍵金主

▲高雄左營區發生行刑式槍擊案，槍手行兇後駕駛白色BMW逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名51歲羅姓男子昨（22）日清晨外出遛狗，遭到埋伏的槍手上前開轟16槍，身中5槍斃命，槍手犯後開權利車逃逸，並焚車滅證。警方昨晚北上先逮捕江姓女車手與一名蔡姓男子，今晨又再到桃園帶回一名指揮人買車的蘇姓男子，並查出幕後還有一名藏鏡人出資，目前正全力追緝中。

▲槍手將BMW淋去由焚毀，警方於汽車殘骸中找到2把槍。（圖／記者許宥孺翻攝）



這名槍手行兇後，駕駛BMW白色小客車一路往北逃逸，行經橋頭區甲典街時，見四下無人便放火燒車，試圖毀滅跡證，槍手未變裝，步行逃離現場。直到消防局接獲民眾報案，指出產業道路冒出火煙，消防隊前往撲滅火勢，警方隨後於車內尋獲2把手槍，目前送鑑定中。

警方查出槍手駕駛的BMW小客車是一部權利車，昨日下午3點30分在新竹縣逮獲22歲江姓女車主，又於晚間8點30分在桃園市查獲27歲蔡姓接應共犯，2人被帶回左營分局進行夜間偵訊。

▲通緝犯遛狗遭開16槍慘死，警逮22歲江姓女車主釐清脈絡。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲27歲蔡姓男子是買車第一人，檢警認為他可能不知情，當場釋放。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方透過車牌資料勾稽，先是查出江女在本月將車子典當給桃園某一家當鋪，蔡姓男子則為第一手使用權買主，但蔡男很快又將使用權轉給其他人，最後交給槍手使用。江姓女車主和蔡姓男子到案後，均對槍擊案表示不知情，警方偵訊後，檢方認為2人應屬此案外圍，凌晨同意當場釋放，不過2人仍暫列共犯。

第二手買車的黃姓男子昨晚也被帶回偵訊，專案小組向下追查，發現黃男是被指示購買車輛，而他是受另一名蘇姓男子的指揮出面簽名買車，但出資的金主另有其人，線索漸露曙光。警方今日在新竹逮捕蘇姓男子，並於桃園、新竹地區持續緝捕這名藏鏡人，案情有望獲得進展。