曾紅極一時！「知名泡麵」退出台灣　網友超想念：有人還記得嗎？

▲有網友發文感嘆，小時候最愛的康師傅「Q Cup泡麵」已停產多年，引起許多人共鳴與回憶。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

台灣泡麵市場豐富多樣，從在地品牌到進口泡麵應有盡有，陪伴不少人度過半夜嘴饞的時候。近日即有一名網友表示，小時候最愛的康師傅「Q Cup泡麵」已停產多年，引起許多人共鳴與回憶。

該名女網友在Dcard上以「小時候的小豬泡麵」為題發文，表示半夜嘴饞時總是會想起童年最愛的「豬豬泡麵」，因此上網詢問「有人還記得這款泡麵嗎？」

貼文一出引起大量網友留言，「童年回憶，小時候喜歡吃味噌豬肉和和風咖哩」、「有啊～以前常吃～半夜嘴饞的時候吃一碗也不太會有罪惡感～很可惜停產了」、「超懷念小時候都會求我爸帶我去全聯買一堆回來 半夜泡1～2碗來吃超幸福 而且每個口味都很讚」等，紛紛分享童年泡麵回憶。

據了解，康師傅於2003年正式進軍台灣市場，初期推出的Q Cup泡麵以小碗裝設計、份量精巧，熱量僅145大卡，內附「豬豬造型魚板」，成為拍泡麵的特色。這款泡麵除了味噌豬肉口味，還有泡菜海鮮、長崎白湯海鮮等，很受小朋友的歡迎。

然而，因母公司頂新集團爆發食安事件，包括油品與醬包安全問題，消費者信任受損，康師傅於2017年正式退出台灣泡麵市場，紅極一時的泡麵大牌成為時代的回憶；雖然在台已停產多年，但其仍持續經營中國市場。



