只差1元　日本店員當場拒賣麵包「秒丟垃圾桶」嚇哭男童

日本近日發生一起5日圓引發的爭議，一名國小三年級的男童開開心心去買菠蘿麵包，因身上僅差5日圓（約新台幣1元）無法買，沒想到店員非但沒有通融，反而直接把麵包丟進了垃圾桶導致孩子受到驚嚇，哭著跑回家。這件事在網路上傳開後，大家意見分歧，有人覺得店員太過冷血，行為過於僵化；但也有另一方支持店家，認為做生意有做生意的規矩。

綜合日媒報導，一位名為「Yuki-chan」的媽媽在社群平台X發文分享一個讓人心疼的故事，她提到自己兒子在住家附近的麵包店購買菠蘿麵包時，發現零錢不足5日圓，正當孩子試著結帳時，店員卻當場拒絕，直接告訴他：「錢不夠買呢，我報廢了」，然後，就在孩子眼前，把麵包丟進了垃圾桶。這個舉動讓孩子當場嚇壞了，哭著跑回家，最後她抱著哭泣的兒子安撫他，內心卻無法理解店員的做法，認為店家不應該把麵包當著孩子的面丟掉。

這件事傳開後，網友吵成一團，有派網友覺得店家太不懂變通，「丟掉麵包成本更高，這種做法太不近人情」「真的不應該在孩子面前這樣做」「差5塊錢就能讓孩子更開心，應該多點彈性空間」，還有人認為店家也可以先保留，選擇讓孩子回家拿錢。

然而，另一派聲音則支持店員的作法，強調商店經營須遵守原則，「若人人都差個幾元就放行，店家損失會很大」「買東西就是金錢與商品的交換，金額不足本來就不能買」「這也是孩子學習帶夠零用錢的機會」。

對於網路上的一些批評聲浪，這位媽媽坦言感到很驚訝。她進一步解釋，這件事讓她開始反思「服務到底是什麼」，她認為，客戶服務不應僅限於金錢與商品的對價關係，尤其對待孩子更是如此。她強調麵包對小孩來說不只是商品，更是充滿期待，期盼店家能展現更多同理心。



