社會 社會焦點 保障人權

3億成導火線　釋正定法師爆爭產槓姊弟

釋正定法師（左）以宗教界人士身分挺罷受到矚目，並與聯電創辦人曹興誠（右）共同出席記者會。（鏡新聞提供）

▲釋正定法師（左）以宗教界人士身分挺罷受到矚目，並與聯電創辦人曹興誠（右）共同出席記者會。（鏡新聞提供）

圖文／鏡週刊

長年在國外修行的釋正定法師，前陣子以佛教界人士的身分推動大罷免，並與聯電創辦人曹興誠共同出席記者會，受到矚目，本應不問俗事的僧人參與政治活動，已經引發爭議，最近他又捲入家族分產的風暴中！釋正定超過70歲的大姊向本刊投訴，指弟弟離家數十年，對雙親不聞不問，直到父親過世之後才回國，不但為了3億元遺產控告么弟，還因為覬覦房產，不讓她探視母親、與母親同住，導致大姊居無定所，只能尋求社會局協助安置，處境堪憐。

談起弟弟，釋正定年逾70歲的大姊雖然滿是氣憤，卻也難掩驕傲。她告訴本刊：「清華（釋正定）在桃園鄉下讀國中，竟能考上台北的建中，還是榜眼，你看他有沒有聰明！後來他中央大學畢業，又考上研究所，全家都以他為榮，哪知道他拿到博士學位之後，竟然出家了！」

簡大姊感嘆自己太傻，過於信任從小就天資聰穎的弟弟，才會落到如此下場。

▲簡大姊感嘆自己太傻，過於信任從小就天資聰穎的弟弟，才會落到如此下場。

數十年後，簡家手足各自獨立離家，卻因為十年前的一紙土地徵收公文，意外掀起波瀾。簡大姊說，4年前父親過世，釋正定總算回國，但因為是出家人，所以不參與任何祭祀儀式，後來發現父親的存款都被么弟拿走，又得知土地的實際價值後，便陸續以母親及自己的名義，控告么弟偽造文書、侵占，之後還先回加拿大一趟，說是要把那邊的事情交代清楚，再回台灣處理這些事。

大罷免行動期間，釋正定（右）會推著輪椅，帶母親（左）到處宣講，一度蔚為媒體話題。（翻攝罷團臉書）

▲大罷免行動期間，釋正定（右）會推著輪椅，帶母親（左）到處宣講，一度蔚為媒體話題。（翻攝罷團臉書）

釋正定對么弟提告，雖然導致手足撕破臉，但簡大姊覺得無可厚非，畢竟他是為了維護母親及自己的權益，不過，讓她不能接受的是，釋正定疑似為了將桃園市政府配售的安置住宅據為己有，故意不讓母親與她聯繫，甚至意圖讓她淨身出戶。

釋正定老家被徵收後，不僅有補助可領，還能參與安置住宅的抽籤配售。（翻攝桃園市政府官網）

▲釋正定老家被徵收後，不僅有補助可領，還能參與安置住宅的抽籤配售。（翻攝桃園市政府官網）

簡大姊向本刊表示：「錢我可以不計較，但不能居無定所，安置住宅預計十月完工，我的訴求只有一個，就是跟媽媽一起搬進去住，即便房子登記在釋正定名下，我也有權利，因為我為這個家付出非常多，他不能抹滅我的貢獻，更不該讓70多歲的姊姊流離失所、露宿街頭！」

簡大姊表示，釋正定回國後，先把媽媽接去同住，再要求其他手足蓋章委託他處理補助事宜。

▲簡大姊表示，釋正定回國後，先把媽媽接去同住，再要求其他手足蓋章委託他處理補助事宜。

針對大姊的指控，釋正定矢口否認，強調大姊精神狀況不穩、謊話連篇，他說大姊過去曾對母親家暴，他有報警、聲請保護令，但大姊糾纏不休，自己不堪其擾，才決定斷絕聯繫，但未對家族財產分配做任何說明。

本刊向簡大姊查證，她承認確有保護令一事，但反控是小弟胡亂造謠，法官未明察就核發，目前已找到能證明自己清白的人，且保護令期限只到今年2月，希望弟弟別混淆視聽，拒絕她探視母親。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

