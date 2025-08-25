　
凱特教育3子女有一套　同校媽媽曝她「暖心教養術」：令人佩服

凱特王妃教育3名子女的方式，被同校的媽媽讚賞。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲凱特王妃教育3名子女的方式，被同校的媽媽讚賞。（翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）與夫婿威廉王子（Prince William）育有3名子女——12歲的喬治王子（Prince George）、10歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）與7歲的路易王子（Prince Louis）。凱特王妃向來注重孩童教育，一名與公主王子同校的學生家長近日透露，凱特王妃在孩子們的課後活動中總是親力親為，讓人敬佩。

根據英國《每日鏡報》報導，有「倫敦豪門主婦」之稱的名媛潘西雅派克（Panthea Parker）受訪透露，她的孩子與凱特的孩子同齡，常常在校際運動比賽如橄欖球、足球比賽中見面。她說：「我經常在球場邊見到凱特，雖然沒有特別交談，但她真的很優雅、很可愛，最重要的是，她從來不缺席孩子的比賽。」

凱特總是以「最大粉絲」的模樣站在場邊，陪伴孩子們、為他們加油打氣。派克也是因為每場孩子的比賽都到場，才能確定凱特的用心，「真的很令人佩服」。

凱特王妃教育3子女有一套！　同校媽媽曝她「暖心教養術」：令人佩服

▲威廉王子和凱特王妃一家人都喜愛運動。（翻攝princeandprincessofwales IG）

事實上，凱特與威廉一直鼓勵3個孩子積極參與校園運動，培養他們對各類運動的熱情。今年7月，他們就特地帶喬治、夏綠蒂到溫布頓觀賞男單決賽，讓孩子們近距離感受體育精神。兩週後，威廉更帶著夏綠蒂前往瑞士，觀賞英格蘭女足在歐洲盃決賽中奪冠，父女倆激動的畫面成為媒體焦點。

凱特過去也曾透露，3個孩子私下都熱愛運動，經常在家裡互相比拼，她笑說：「我們一家人總是有點小競爭。他們都愛運動，而路易更是迷上了橄欖球。」在去年出席英格蘭輪椅橄欖球聯賽慶功活動時，凱特也分享：「他們現在的年紀正是最喜歡跑來跑去的時候。」

而今年底，威廉一家也將從目前住的阿德萊德小屋（Adelaide Cottage），搬到溫莎的新家「森林莊園」（Forest Lodge），那是一棟興建於1770年代，擁有8間臥室、3層樓的大宅，裡面有網球場，非常適合愛運動的一家人。


