都更夢碎！　宣明智父子公司遭詐

▲聯電榮譽副董事長宣明智與兒子宣昶有傳出遭詐騙，已向刑事局報案提告。



圖文／鏡週刊

身價百億的聯電榮譽副董事長宣明智父子傳出遭詐騙！本刊調查，全案是宣明智之子宣昶有的宣捷製藥公司（現名瑞卬細胞生物製藥），2016年與華盛營造公司、晾舟國際資產管理公司合作，參與新竹市北大路「復中段」都更申請，但3方簽約後宣捷認為遭詐騙簽下不平等條約，決定中止合作，遭華盛求償2.5億元，高院更一審判宣捷僅需付押標金1,500萬元，免賠2.5億元，宣明智6月已委請律師至刑事局報案控告華盛負責人蘇成達等人涉詐欺罪。

本刊調查，宣捷製藥公司2016年6月與由蘇成達擔任負責人的華盛營造公司及陳米山經營的晾舟國際資產管理公司，合作投標新竹縣府辨理、位於新竹市復中段的縣有地都更案，計畫打造「宣捷生活城」，三方簽約之後，由華盛公司繳1,500萬元押標金，同年7月13日華盛獲新竹縣府選為最優申請人。

▲2016年新竹市「復中段」都更案吸引宣明智父子的宣捷公司與華盛營造聯手參與，卻爆出糾紛。（翻攝Google Maps）

然而，宣捷在與華盛及晾舟簽定合作契約後，認為晾舟設局以增資不實的方式拉高晾舟公司資本額1.5億元，且合約中竟規定有獲利時三家合作公司共享，但賠錢時卻要宣捷製藥公司單獨負責。宣捷製藥認為程序適法性有疑議，公司遭詐騙，對方涉及重利及詐欺等不法，決定與華盛及晾舟中止合作關係，未啟動後續支付開發權利金等程序。

早在高院民事案宣判前，宣捷製藥公司認為華盛營造負責人蘇成達等人以不實增資，涉嫌詐騙宣捷參與都更申請案，聯電名譽副董事長宣明智已委請律師於9月9日提出告訴，第一時間未揭露是宣明智尊重高院法官，給法院一個純淨審判空間。

▲宣明智今年6月對蘇成達提告後，取得報案三聯單。

今年6月間宣明智違反《個資法》及詐欺罪告訴。宣明智強調，「因公司遭華盛不斷以民事執行干擾，完全破壞原規劃興櫃、上市等進程，並影響廣大民眾投資意願，初估損失至少數億元」，後續還會提民事求償，雙方法庭戰場從民事延伸到刑事，短期內恐難以落幕。



