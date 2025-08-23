退休夢碎！日68歲公務員「為孫子燒掉百萬」　晚年變打工仔

▲日本一名退休公務員為了孫子，又再度出門工作。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

日本高齡化社會下，「老後破產」問題愈發受到關注。東京一名已退休的前地方公務員原以為，靠著年金與退職金足以過上安穩日子，卻因對子女家庭的經濟支援，加上突如其來的生活開銷，讓他的退休規劃大受衝擊，不得不重返職場。

根據《朝日新聞》報導，68歲的中川康一（化名）在地方政府工作35年後退休，領取約1,800萬日圓（約新台幣372萬元）的退休金，他也將生活費控制在每月13萬日圓（約新台幣2萬6,877元），以為能安穩度過晚年。

然而，退休後女兒一家因搬回東京求學與轉職，頻頻向他求助，包括支付孫子的補習費、短期生活費墊支等。短短2年，中川就支出了逾500萬日圓（約新台幣100萬元）。

雪上加霜的是，自宅設備老舊，冷氣等設備接連故障，修繕費也進一步壓縮了財務空間。原本的「安穩老後」，很快出現了裂痕。

中川如今只好在鄰近小學兼職校工，每月再賺取5萬日圓，勉強維持收支平衡。他坦言：「沒想到退休後還得重返職場，但能工作就多一份安心。」中川無奈表示：「從沒想過自己會接近所謂的『老後破產』。」即便如此，他仍把與孫子的相處視為生活慰藉，努力在不確定的未來中維持平衡。



