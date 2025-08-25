日經：台積電2奈米製程「停用中國生產設備」　因應美法規限制

▲台積電是全球半導體龍頭，更主導國際先進晶片生產。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《日經》25日引述多名知情人士說法報導，台積電（TSMC）正在最先進的晶圓廠內，停用中國製造設備，以避免任何可能影響生產的潛在美國限制。

報導指出，台積電最先進的2奈米製程晶片，今年即將投入量產，生產據點包括新竹、高雄，以及未來的美國亞利桑那州廠區，但生產線中不會使用中國工具。

知情人士表示，此舉是為了規避美國可能推動的「晶片設備法案」（Chip EQUIP Act）限制。該法案由參議員凱利（Mark Kelly）主導，擬禁止接受聯邦資金援助或稅收抵免的受益者，採購來自「受關切外國實體」的設備，而業界高層普遍解讀，此處指的就是中國供應商。

台積電在更早期先進晶片生產中使用的中國設備供應商，包括中微半導體及2016年被中資收購的美國Mattson Technology。

▲台積電位於亞利桑那州鳳凰城的晶圓廠。（圖／路透）

知情人士們還透露，台積電也在努力調查所有晶片製造材料及化學用品，希望在台美業務中減少使用中國供應產品。與此同時，針對在中國業務，更密切與當地供應商合作，以配合北京重點政策，這項策略是為了強化供應鏈的彈性，並在可能狀況下，加大使用當地採購材料。

知情人士指出，大約1年前，台積電就打算汰換3奈米製程的中國生產設備，因為該公司計畫把這項生產轉移至美國，希望避免潛在的監管不確定性。不過，更換合格供應商需要大量時間，還可能影響良率及產能，因此最終選擇剛要開始準備量產、更先進的2奈米晶片。

前美國政府高級官員、半導體專家哈里斯（Meghan Harris）警告，「美國必須開始採取措施，阻止中國設備製造商進入並且可能摧毀全球市場。某些工具已接近具備競爭力的水準，這項風險比美國所認知的更為迫切。」

台積電回應，「一如既往地，台積電的全球採購策略，聚焦於強化風險管控系統，以及與供應商的密切夥伴關係，持續開發多元供應解決方案，並且分散供應商基礎」，但拒絕評論特定生產節點所使用的設備細節。