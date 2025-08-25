　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中原大學攜手越南FPT大學與藍濤亞洲　共推半導體國際人才培育

▲中原大學攜手越南FPT大學與藍濤亞洲，共推半導體國際人才培育

▲中原大學攜手越南FPT大學與藍濤亞洲簽署三方合作備忘錄，共推半導體國際人才培育。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學25日表示，該校持續深化半導體教育布局，致力於打造亞太地區最具影響力的國際人才培育平台，日前與越南FPT大學（FPT University）、藍濤亞洲（FCC Partners）簽署合作備忘錄，宣布共同推動半導體專業教育與跨國人才培育計畫。

簽約儀式由中原大學半導體產業學院院長傅昭銘、FPT台灣及泰國首席執行官黎維（Levi Nguyen）、FCC Partners越南市場經理鄧納森（Nathan Dang）共同簽署，並由中原大學董事長張光正、FPT集團總裁張嘉平（Binh Truong Gia）、藍濤亞洲董事長黃齊元等重量級貴賓見證，象徵台越教育與產業合作邁入新里程。

▲中原大學攜手越南FPT大學與藍濤亞洲，共推半導體國際人才培育

▲中原大學半導體創新教育空間在合晶科技支持下成立，展出巨型12吋矽晶棒，成為亮點。（圖／中原大學提供）

中原大學於113學年度正式成立「半導體產業學院」，成為全台私立大學首間獲教育部核准設立之半導體學院。學院目前已招收碩士學位學程及國際專班學生，並獲核定將於115學年度招收學士學位學程新生，形成完整的學士及碩士培育體系。

越南FPT大學由FPT集團於2006年創立，現有學生超過15萬人，校區遍布河內、胡志明市、峴港等主要城市，以資訊科技、工程與設計課程著稱，並規定學生參與企業實習，畢業生就業率極高。近年來，FPT積極發展半導體領域教育。此次訪台與中原大學締約合作培育半導體人才，致力成為越南高科技教育重要基地，攜手中原培養台越雙方發展半導體產業所需人才。

中原大學半導體產業學院院長傅昭銘表示，此次簽署合作備忘錄象徵中原大學與FPT大學在教育、研究與產業發展上的深度聯盟，未來將共同創立國際半導體人才培育平台，推動跨國半導體教育課程與師資交流、培育具有創新實務能力與國際競爭力的青年人才。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

中原大學攜手越南FPT大學與藍濤亞洲　共推半導體國際人才培育

