曝台積電工程師聯誼「固定台詞」　她嘆：像被濃縮成資產清單

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人對台積電工程師的印象就是「高薪、穩定」，但有女網友參加聯誼時卻發現，他們往往一出場就急著秀出物質條件，開口不是「我有車有房」就是「年薪三百萬」，讓她覺得像是在聽重複播放的錄音帶。她感嘆，金錢雖能讓人短暫驚艷，但真正能長久吸引人的應該是幽默感、談吐深度等等，貼文引發熱議。

原PO在Dcard發文「台積電工程師只會用新台幣把妹」，自己在一些聯誼場合上常遇到台積電工程師，「他們一出場時的氣勢都很強烈，好像自帶光環似的，總是急著在大家面前展現自己手上的籌碼」，像是「我有車有房、年薪三百萬」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她坦言，這些話聽一次還會覺得稀奇、兩次新鮮，但多聽幾次之後，就覺得根本只是重複播放的錄音帶。她認為，這些成就確實代表實力與生活穩定的條件，但當話題只圍繞在薪水、股票、分紅、貸款和購屋時，「好像整個人被濃縮成銀行帳戶和資產清單。」

她試著將話題拉回旅行、音樂或生活趣事，但大多數工程師的回應都相當冷淡，最後話題又繞回升遷制度與公司福利，讓她直呼「難道這就是工程師魅力嗎？若真如此，那實在有點單薄。」她相信工程師不僅只有金錢的價值，只是太習慣用新台幣說話，忽略了情感交流的深度。

貼文引發熱論，「除了有錢還會生活、注重談吐的工程師，早就不是單身了，根本不需要去聯誼活動」、「妳會去參加工程師聯誼，不也是因為他們的收入達到門檻嗎？」「要有錢又要懂生活情趣？這種人早就是別人的老公了」、「那你可以去找懂生活、懂音樂、愛旅行的人，要嘛不是月光族就是富二代，這種條件還輪得到你在聯誼遇見嗎？」