普丁下周訪中4天！會晤習近平出席北京閱兵　俄中大規模會談

▲俄羅斯總統普丁將出訪中國4天。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁接下來將出訪中國4天，預計俄羅斯與中國將舉行大規模會談。此前克里姆林宮高級顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）曾透露，普丁這次的中國行將出席天津上合峰會與中國國家主席習近平見面，俄中9月2日舉行重要雙邊會談，接著9月3日在北京參加紀念抗戰及二戰結束80周年大會活動。

俄羅斯衛星通訊社、塔斯社等報導，鄂夏柯夫近期接受國營電視台記者札魯賓（Pavel Zarubin）採訪，當被問及普丁這次的中國行程是否真的會從8月31日持續至9月3日，他說「沒錯，那裡有多項已經計畫好的活動」，但也稱出訪這麼長的時間實屬罕見。

普丁這次出訪計畫與中國舉行大規模會談，但具體議題尚未公開披露。

另據RBC-Ukraine，普丁與習近平最近一次會面是在今年5月，當時習近平前往莫斯科參加俄羅斯5月9日勝利日紀念活動。

此前，有報導稱習近平希望安排一場美中俄三方會談，邀請美國總統川普出席紀念二戰結束的遊行活動，且普丁也預計會出席。但這項消息遭到俄羅斯否認，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出，莫斯科方面對於三方會談的任何準備工作均不知情。