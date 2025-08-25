　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁下周訪中4天！會晤習近平出席北京閱兵　俄中大規模會談

▲▼ 俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁將出訪中國4天。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁接下來將出訪中國4天，預計俄羅斯與中國將舉行大規模會談。此前克里姆林宮高級顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）曾透露，普丁這次的中國行將出席天津上合峰會與中國國家主席習近平見面，俄中9月2日舉行重要雙邊會談，接著9月3日在北京參加紀念抗戰及二戰結束80周年大會活動。

俄羅斯衛星通訊社、塔斯社等報導，鄂夏柯夫近期接受國營電視台記者札魯賓（Pavel Zarubin）採訪，當被問及普丁這次的中國行程是否真的會從8月31日持續至9月3日，他說「沒錯，那裡有多項已經計畫好的活動」，但也稱出訪這麼長的時間實屬罕見。

普丁這次出訪計畫與中國舉行大規模會談，但具體議題尚未公開披露。

另據RBC-Ukraine，普丁與習近平最近一次會面是在今年5月，當時習近平前往莫斯科參加俄羅斯5月9日勝利日紀念活動。

此前，有報導稱習近平希望安排一場美中俄三方會談，邀請美國總統川普出席紀念二戰結束的遊行活動，且普丁也預計會出席。但這項消息遭到俄羅斯否認，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出，莫斯科方面對於三方會談的任何準備工作均不知情。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
接生悲劇！印4.2kg寶寶「頭被扯斷」　身軀仍卡子宮
威廉波特奪冠前！教練突喊暫停「我上來帥一下」
婉拒柯建銘慰留？　吳思瑤：很尷尬的問題、昨不敢接電話
民進黨團爆請辭潮！　王義川被問是否續任副幹事長低調避答
確定了！　IU、朴寶劍來台出席AAA
快訊／輝達秀「新大腦」產品　5檔概念股亮燈嗨翻！
少1周暑假「換10天連假」　197所學校今提早開學

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新幹線行駛撞擊熊隻急煞！鐵軌發現「幼熊屍體」　201名乘客受影響

女賓客婚禮上台熱舞「突暴斃」！　倒地瞬間畫面曝

澤倫斯基：烏軍遠程打擊靠「自製武器」　無須美方介入

普丁下周訪中4天！會晤習近平出席北京閱兵　俄中大規模會談

接生悲劇！4.2kg寶寶「頭被扯斷」滾落地　身軀仍卡子宮

韓造船業保台海和平？美媒分析「3500億美元投資」　駐韓美軍成焦點

首例人類感染「螺旋蠅蛆病」現蹤美國　蛆蟲把宿主啃食致死

行動電源太燙！他塞冰箱降溫險燒房間　電池過熱「1動作」保命

Neuralink首位受試者近況曝！　馬斯克「大腦晶片」徹底改變生活

科學怪兔現身！兔子長角「變殭屍」嚇壞居民　專家曝真相

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

新幹線行駛撞擊熊隻急煞！鐵軌發現「幼熊屍體」　201名乘客受影響

女賓客婚禮上台熱舞「突暴斃」！　倒地瞬間畫面曝

澤倫斯基：烏軍遠程打擊靠「自製武器」　無須美方介入

普丁下周訪中4天！會晤習近平出席北京閱兵　俄中大規模會談

接生悲劇！4.2kg寶寶「頭被扯斷」滾落地　身軀仍卡子宮

韓造船業保台海和平？美媒分析「3500億美元投資」　駐韓美軍成焦點

首例人類感染「螺旋蠅蛆病」現蹤美國　蛆蟲把宿主啃食致死

行動電源太燙！他塞冰箱降溫險燒房間　電池過熱「1動作」保命

Neuralink首位受試者近況曝！　馬斯克「大腦晶片」徹底改變生活

科學怪兔現身！兔子長角「變殭屍」嚇壞居民　專家曝真相

新幹線行駛撞擊熊隻急煞！鐵軌發現「幼熊屍體」　201名乘客受影響

12年前經典賽台日大戰對王建民！能見篤史「悍將日本祭」受邀開球

女賓客婚禮上台熱舞「突暴斃」！　倒地瞬間畫面曝

中秋、雙十連假「飛日本1航線」票價罕見　達人喊意外！

志願役加給調至3萬「被釋憲」　卓榮泰：若結果要編「會同時補足」

女護士高鐵站狂奔！忍痛咬掉穿戴甲救人　陸網大讚：人美心善良

邱泰源拒下台？　綠黨團：鼓勵卓榮泰大破大立進行改組

安南醫院攜手丹麥專家　引進TMS腦刺激治療邁向國際

蔡英文貼燦笑合照！陳智菡揶揄1句　網酸爆：怎麼能不好笑呢

挺進全球4強！　台灣籃球小將幸宇勝Jordan THE ONE總決賽揚威

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

國際熱門新聞

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

電梯隨機砍死24歲女！癡漢「跟蹤50分」刺胸

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

以色列打擊胡塞武裝「空襲葉門首都」　轟炸總統府所在地

川普出手！芝加哥紐約恐部署數千國民兵

南沙群島填海造陸　越南將超越中國

寺廟性侵殺人？男稱20年埋上百女屍　真相曝

男童買麵包少1元　店員拒賣秒丟垃圾桶

韓中關係回正軌？李在明信可能成關鍵

李在明訪美！川普可能瞄準北韓大突破

台灣恐遭川普出賣　他示警賴清德「3張王牌」

日本警方出手　男機場亂丟行李箱遭送辦

劍魚將登陸！越南擬撤50萬人　航班取消

人妻陳屍森林　夫「拖行布袋」被拍到

更多熱門

相關新聞

俄外長再拋和平條件　砲轟歐洲領袖

俄外長再拋和平條件　砲轟歐洲領袖

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）近日接受訪問時，提出烏克蘭和平的條件，同時矛頭直指歐洲領袖，指控他們根本不想要和平，反而是美國總統川普（Donald Trump）在努力推動談判。

俄烏和談再拖　美副總統幫俄說話：莫斯科已作出重大讓步

俄烏和談再拖　美副總統幫俄說話：莫斯科已作出重大讓步

俄烏新一波換俘　雙方各釋放146人

俄烏新一波換俘　雙方各釋放146人

澤倫斯基喊話普丁盡快會談　俄反批西方阻撓談判

澤倫斯基喊話普丁盡快會談　俄反批西方阻撓談判

為一口北京烤鴨？　前智庫主任轟南非外交決策「拱手讓權中國」

為一口北京烤鴨？　前智庫主任轟南非外交決策「拱手讓權中國」

關鍵字：

俄羅斯中國普丁習近平

讀者迴響

熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

桃猿應援團長失言致歉　Josh冷回8字

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面