拍國片最高補助1億元　文化部「大航海計畫」新增國際旗艦組

▲台灣電影近年積極尋求跨國合作，如《左撇子女孩》由台灣與美、英、法等國共製。（圖／光年映畫提供）

為了提升台灣電影製作規模與國際競爭力，文化部今年起正式啟動「大航海計畫」，除了已於上半年由文策院執行「台灣故事開發國際合作計畫」外，9月1日起開放申請的「國產電影長片輔導金」第2梯次徵件，也特別新增「國際旗艦組」，鼓勵具有國際市場潛力、可跨域延伸、發展成IP的電影企劃投入，補助金額最高為1億元，預計3年內可補助10部左右。



文化部長李遠表示，台灣擁有最開放、自由的創作環境，以及充沛的電影創作能量，為能補足因政府、民間資源有限的情況，近年台灣電影積極尋求「跨國合作」。

他舉例，今年入選坎城影展國際影評人周單元的《左撇子女孩》，就是由台灣與美、英、法等國合作，由台灣導演鄒時擎執導，蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝主演，集結國內攝影、美術團隊，全片在台拍攝，以夜市為背景的台灣故事，並由奧斯卡金像獎導演西恩貝克（Sean Baker）擔任製作人、編劇、剪接。



李遠指出，跨國合資、合製，是台灣電影開展出一條走上國際的道路，在此基礎上，文化部經過審慎評估及業界諮詢後，推出「大航海計畫」，希望透過引進國際資金及人才，分散市場風險，也提高作品國際關注度，並透過跨國合作培養台灣人才及技術經驗，進而促成更多更具商業競爭、藝術價值的台灣電影。



文化部指出，「大航海計畫」先由文策院於今年上半年推出「台灣故事開發國際合作計畫」，以最高補助600萬元，帶動更多故事題材孵化開發。接續在影視局的長片輔導金增加「國際旗艦組」，補助金額最高為1億元。

▲文化部啟動國片大航海計畫。（圖／文化部提供）

除了鼓勵台灣電影與國際間開啟各種合作可能，「國際旗艦組」並不侷限一定須為跨國合製案，也鼓勵國內製作公司推出更市場性的作品，創造更多跨域的可能性，點燃台灣IP實力，預計3年內可補助10部左右的國際旗艦組。



文化部表示，國際旗艦組製作題材不限，將優先支持具有國際市場潛力、可跨域延伸、可發展為影視IP的原創作品。同時，為鼓勵旗艦電影應用創新技術表現影像故事，並運用多方宣傳策略，拓展海內外知名度與國際市場，獲補助者後續再申請行銷推廣或視覺特效補助，補助額度將提高1.5倍。此外，「國際旗艦組」補助並不會影響長片輔導金其他組別的補助規模。



114年度國產電影長片輔導金第2梯次申請期間，自9月1日至9月30日下午5時30分止。申請條件部分，「國際旗艦組」電影案製作成本應達1億以上，具執導或製作2部以上長片經驗的我國導演、製片，且其中1部國內票房達3000萬，或導演曾獲國內外重要影展入圍或獲獎。詳細申請方式與要點資訊，可參閱文化部獎補助資訊網。