115年文化預算編列增7億　加強文化外交、擴大音樂節、文創商模

▲文化115年預算編列中，將強化「文化外交」。（圖／文化部提供）



記者林育綾／台北報導

行政院院會今（21）日通過115年度中央政府總預算案，將送請立法院審議，而文化部主管預算編列達297億元，加計文化發展基金約300億元，與去年行政院送請立法院審議預算數290億元相比，增加7億。文化部長李遠表示，特別感謝總統、行政院對文化部的全力支持，也將努力與立法院不分黨派委員溝通與尋求支持。

文化部今日公布，明年度預算是李遠上任以來，歷經整年一項項政策、預算仔細檢討及盤整後，首度完整編列的預算書。整體編列重點，特別考量國際整體情勢、國內災後重建、文化產業實際需求，對內將透過蓬勃文化產業發展與擴大文化展演（會）規模，以擴大內需；對外則將持續支持台灣文化內容走向國際，幫助台灣團隊登上國際舞台，拓展「文化外交」機會。

●文化禮金持續發放

李遠表示，文化部自112年起發放文化禮金，創下90%的領取率，以113年人數計算，也就是讓約130萬青年，共同增加超過15億的藝文產業商機。今年起試辦13-15歲領600點，至今整體領取率已達73%，預估年底也將達到90%以上。

總計明年度若預算獲得支持，13-22歲共有200萬青年的1200點文化幣，不但直接挹注如出版、表演藝術、電影等多項文化產業，也將培養更多台灣青少年參與體驗文化活動。他認為，這樣潛移默化所帶來的影響極為深遠，向下扎根的文化消費習慣，有助於創造未來更大的文化經濟規模。

▲「2025台灣文博會」品牌商展展區，國內外多達930個攤位，交易金額高達13.5億。（圖／文化部）

●跨大文創產業商模

文化部指出，從今年年初的台北國際書展參觀人數、版權交易等創下歷年紀錄，到8月的「台灣文博會」重回台北，商展交易金額高達13.5億，國際參展新高，都證明疫後不管是國內文化消費市場，或是國際版權交易等，文創產業在提升創作質量的同時，也逐步建立營運商業模式。



為了進一步協助產業擴大內需及國際市場，文化部規劃於明年擴大辦理「台灣文博會」，引進更多參展及國際買家。國際兒少書展將擇適合的城市擴大舉行，並首邀書展主題國，且鼓勵漫畫、繪本轉譯為動畫、影像，創作全新IP，再串連金漫獎、金繪獎、金典獎等「創造文化盛世」。

●音樂節升級，跨部會發展商機

國際音樂節、大型音樂祭活動也將升級，結合民間團體一起帶動台灣演唱會經濟熱潮，並結合交通部觀光署、地方政府共同擴大提升規模，帶動國內外觀光商機；今年在大阪文化世博「We TAIWAN」受到關注的文化科技等展演內容，也將返台展出。

李遠表示，文化部的角色最重要的是捍衛創作自由，支持專業、有才華、潛力的文化工作者及團隊，有機會被看見。為持續建立台灣文化主體性，促進文化產業興盛，明年文化部將繼續加強對台灣各項文化產業的協助，投入更多有效的資源。



●獎補助擴大

除了延續補助加投資策略，如影視產業走向國際的「大航海計畫」，持續強化產業國際市場競爭力，創造台流及產業獲利模式。李遠曾作為創作者，也理解「獎勵及培訓」、「鼓勵研發」更是建立完整產業生態系的最核心。

從今年起展開的國內外重大獎項得獎後的「下一本書（Next）」獎勵，陸續推出「繪本學校」、「編劇學院」、「IP研究院」等，以加強創作者及團隊的技術、跨域、市場、行銷等國際競爭力為重點。

還有新加入動畫、紀錄片等「研究發展」及「田野調查」補助，則讓創作者及業界有更充裕的時間研究開發。同時也將導入AI創新應用、人文驅動科技等計畫，協助產業升級。

▲文化部將持續進行各項文化外交的展演。（圖／記者林育綾攝）



●強化文化外交

台灣電影在許多國際影展獲獎，劇集也登上更多國際平台，許多實際例子，都證明文化是讓「台灣」之名走上世界的重要途徑。

過去在巴黎文化奧運會場上不時舉起的國旗及巴黎人身上的國旗裝；到今年大阪世博園區無法呈現的台灣，卻在大阪市中心讓世界看見「We TAIWAN」。

還有外交部共同推動的「歐洲台灣文化年」、愛丁堡藝穗節「台灣季」獲得好評。韓國國際書展不僅將台灣列為主題國，「台灣感性」也引起韓國人對台灣文化的高度興趣，台灣的文學、漫畫、繪本也售出不少國際版權。

基於這些經驗，文化部將持續進行各項文化外交的展演，對外展現「台灣自信」與「台灣感性」，對內則以文化團結台灣。

●召開全國文化會議



文化部表示，明年文化部也將依《文化基本法》規定，召開4年1度的「全國文化會議」，與全國人民共同討論國家文化政策、文化發展、文化資產保存有關議題，並持續作為政府施政、預算執行等重要依據。

文化部強調，文化是人民享有的基本權利，政府也有保障人民享有文化權利、保護創作者權利的義務。對於文化預算，一直秉持著公平、公正、公開的態度，謹慎對待每一筆經費，期盼文化部審慎提出的規劃，能繼續獲得立法院及國人的理解及支持。