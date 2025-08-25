陳昭姿嗆政府切「紅色供應鏈」只是口號　卓榮泰：都已經在做了

▲陳昭姿質詢卓榮泰紅色供應鏈相關。（圖／翻攝自國會頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰今（25日）針對台美關稅談判赴立法院專案報告，民眾黨立委陳昭姿質詢時指出，美國提高關稅重要目的為打掉紅色供應鏈，行政院長卓榮泰今年3月也說脫離紅色供應鏈很快就會看到實際作為，但至今沒看到政府決心想改變，根本是「口號治國」。卓榮泰則說，包括工具機產業裡，還是有過去傳統一些中國零組件，都有到地方了解，希望能展現出來具體措施跟進度，但也要協助廠商來做市場或整個供應鏈的調整或轉移，「沒有口號，都已經在做。」

陳昭姿表示，今年4月美國宣布新關稅政策，4月4日卓榮泰召開記者會，那時就知美國提高關稅的重要目的是打掉紅色供應鏈，卓說台灣過去幾年推出的投資台灣三大方案吸引台商回國投資或前往東南亞、歐洲或美洲設廠，目的是要符合「非紅供應鏈」的產業安全需求，但至今政院做了哪些努力？有無成效？卓榮泰答詢時回應，財政部、經濟部有相關措施，目前一步步達到階段性，很多台廠從中國離開，可能去南向國家，也有可能回台灣來。

陳昭姿質疑，卓榮泰今年3月13日說脫離紅色供應鏈很快就會看到實際作為，口號聽起來響亮，但實際台灣各產業對紅色供應鏈的緊密跟脫離程度，請問行政院有掌握？卓榮泰表示，包括工具機產業裡，還是有過去傳統一些中國零組件，都有到地方了解，希望能展現出來具體措施跟進度，但也要協助廠商來做市場或整個供應鏈的調整或轉移。陳昭姿追問，脫離紅色供應鏈目標何時可達成？卓榮泰回應，會照目前在財政部事前事中事後嚴審方式把數據找出來，審查多少廠商、找到多少貨品，會循序的找到源頭來改變這個事實，目前在進行中。

陳昭姿說，查詢行政院各部會最近一次在立法院和進行紅色供應鏈相關的專題報告，上次是2021年經濟委員會安排相關議程，很多報告都在談「假外資真中資」「中資挖腳我國的人才」等，其中國發會報告裡提到積極協助台商回流、加速供應鏈的重組，進一步強對抗這個紅色供應鏈的產業動態，還有要形塑完整的上中下游的這個產業供應鏈，都已經好幾年了。

國發會副主委高仙桂指出，推動台商回流方案裡，最重要是希望在中國的廠商可以回台灣生產，投資台灣三大方案推動以後，其實伺服器、電子五哥很多的企業都回到台灣生產，建立台灣自主的產業供應鏈，現在已有2兆多的投資回到台灣。

陳昭姿對此直言，實際看似乎不是如此？政府若沒處理斷掉我國各產業的紅色供應鏈問題，那行政院過去說形塑上中下游的非紅供應鏈就是空話、口號治國，「且台灣產業跟紅色供應鏈緊密結合，那業界就為節省成本，從紅色供應鏈帶取得零組件……」卓榮泰立刻打斷，這句話應修正，台灣產業跟紅色供應鏈緊密結合，這句話絕對不是正確，這樣會讓台灣在未來對國際非常難以交代。

卓榮泰強調，「但是沒有說台灣產業跟紅色供應臉緊密結合，我們知道過去傳統上有些零組件會用到，現在已極力在改變。」