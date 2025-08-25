藍委提「小型核電廠」納對美採購項目　卓榮泰：能源政策新思考模式

▲卓榮泰25日到立法院專案報告並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

「核三延役」公投結果雖因未達500萬523張票門檻宣告失敗，但同意票434萬1432張高於不同意票151萬1693張，藍委傅崐萁今（25日）質詢行政院長卓榮泰時，建議對美談判時把「小型核能」（指小型模組化反應爐，SMR）納入採購項目。對此，卓榮泰說，先進核能技術都是未來可以開放討論、接受的學習目標，如果真的解決安全問題、沒有核廢料問題、社會有高度共識，這會成為台灣能源政策一種新的思考模式。

卓榮泰25日到立法院進行「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備質詢。傅崐萁質詢表示，AI需要多少電力？電力就是國力，就是戰力，我國現在配比為火力發電占80%，前天希望重啟核三跟不同意重啟的，「是三倍的民意」，因為大家不希望用昂貴的電讓國家沒競爭力，他希望這次對美談判，把最先進、最安全、全世界都期待的小型核能列入投資或政府必須購買項目裡，可以讓台灣電力不虞匱乏，讓全世界最先進的科技產業進入台灣，讓台灣吸收更多國際投資，可以納入嗎？

卓榮泰說，總統說過，先進核能技術都是未來可以開放討論、接受的學習目標，如果真的解決安全問題、沒有核廢料問題、社會有高度共識，這會成為台灣能源政策一種新的思考模式。傅崐萁回應，台灣不是世界最先進國家，能源怎麼使用跟配比，台灣政府要好好學習。卓榮泰表示，台灣是地窄人稠國家，不過政府採取開放態度，尊重結果（指公投），也相信科學，願意共同討論。

總統賴清德23日針對核三延役公投結果表示，政府會堅守三大原則，核安無虞、核廢有解、社會有共識，這是穩健面對核能問題的堅定立場，如果未來技術更安全、核廢料更少、社會接受度更高，並不會排除先進核能，人民要的是安心、穩定供電，政府責無旁貸，會持續推動能源轉型，讓台灣發展更安全永續。

至於媒體追問能源政策是否調整，賴清德回應，社會對於能源多元選擇期待，政府了解也重視，台灣社會最大共識是安全，這不是一場投票能解決，會堅守三大原則面對核能政策，先進核能部分，只要科學更進步、技術更安全、核廢料更少、社會接受度更高，並不排除先進核能，核三延役部分，會請核安會跟台電依法遵守程序，如果符合標準就送審。