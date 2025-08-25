志願役加給調至3萬「被釋憲」　卓榮泰：若結果要編「會同時補足」

▲卓榮泰25日到立法院專案報告並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院6月通過攸關志願役加給將調高至3萬元的《軍人待遇條例》修正案，行政院未提覆議且總統府已公告實施，然日前115年度國防預算中卻未編入，行政院表示將提出釋憲。行政院長卓榮泰今（25日）強調，在釋憲結果之後，可以按照釋憲結果編或不編，「如果編，會同時補足」。

卓榮泰25日到立法院進行「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備質詢。藍委傅崐萁質詢提到，我國經濟成長2.5倍，今天不管是4倍、3.5倍或3倍的國防預算增加，經濟成長腳步都趕不上，像是1960年到1990年美國跟蘇聯爭霸，最後蘇聯因經濟崩潰解體，所以如果今天我國沒有足夠經濟實力充實國防，這不只對國家財政是沉重負擔，更對所有民生支持都會遭排擠。

卓榮泰說，基於國家主權安全維護跟考量財政能力，所以有很多包括不對稱戰爭因素所採取對國防需求提出，總統就提出...。卓話還未說完，傅崐萁便打斷詢問，所以國軍將士加給2萬還是不給？卓表示，總統今年4月已核定國軍各類加給，希望能和緩上升。

傅崐萁追問，給國軍加給從1萬到3萬，希望預算書送到立法院前，他能夠看見，因為沒有強健國軍願意為國犧牲奮戰，買再多武器都是枉然。卓榮泰說，很抱歉這在預算沒有編列，但我們提出釋憲，釋憲結果之後...。傅崐萁再次打斷表示，對不起，總統公告你就要實施，你實施同時可以去釋憲，請依法，不要違法，釋憲是你的權利，但要先依法先實施。卓榮泰說，在釋憲結果之後，可以按照釋憲結果編或不編，「如果編，會同時補足」。