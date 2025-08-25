轟賴清德不屑為大罷免道歉　李艷秋點「3不相信」：鬥雞會轉性？

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

大罷免正式落幕，32件罷免案皆未成功。對此，媒體人李艷秋今(25日)指出「三個不相信」，她直言，「不相信賴總統願反省」、「不相信會換有能力內閣」、「不相信會把民生經濟放優先」，不少人以為，執政黨鬧夠了吧？但賴總統談話裡，很清楚告訴大家，不屑道歉，表示沒有反省，也不覺得有錯，賴總統是隻「鬥雞」，未來三年，大家覺得會轉性？還是更瘋狂鞏固權力？這場大罷免，其實最該打掉重練的是賴清德總統。



李艷秋表示，大罷免最終以32:0完封。不少人以為，執政黨鬧夠了吧？可以開始好好做事了吧？可以不要再鬥了嗎？可以給老百姓過點安靜的日子嗎？其實在賴總統大罷免大失敗的談話裡，很清楚的告訴大家，答案是不。

李艷秋指出，分享幾點觀察，第一「不相信賴總統願反省」。賴清德感謝百萬連署者，也向罷團致敬，希望朝野都能聽到百萬人民的期待。這段話超搞笑，當真把不同意罷免的290多萬票當雜質嗎？這些票不是民意？民眾在這段期間被騷擾、咒罵、分化、戴紅帽，不值得總統一句抱歉嗎？這段時間被煽起的仇恨，賴總統沒有一點慚愧不安嗎？

李艷秋表示，這些人寧願被貼上中共同路人的標籤，也要站出來對賴政府說NO，賴總統不屑道歉，表示沒有反省，也不覺得有錯，會繼續用執拗偏狹的方式硬幹。

李艷秋認為，第二「不相信會換一個有能力的內閣」。賴總統說要啟動內閣人事改組，但堅持慰留行政院長卓榮泰。這真是神邏輯，所有人都知道賴總統在幕後推動大罷免，大罷免大失敗，就是對賴的不信任投票，人民罷不了總統，行政院長下台謝罪，剛好而已。

李艷秋說，何況這個行政院長，正事不幹，到處宣講大罷免，內閣螺絲滿地，官員胡言亂語，無能又自傲，全面重組也不為過，只不過賴總統用人圈狹窄，各派系要雨露均霑，經過大罷免完封，有能之士還願意跳火坑嗎？所以換不換都無所謂，一代不如一代是必然。

李艷秋直言，第三「不相信賴總統會把民生經濟放優先」。如果賴總統顧念民生經濟，就不會選後立刻發動長達一年的大罷免、不會引領黨內及青鳥側翼，把不同意的人民抹紅；在他們用反智言詞羞辱民眾智商時，賴清德會出面阻止、會在726大罷免大失敗後，即刻收手，不鼓動再戰823；賴清德會把關稅的進展向大眾說明清楚，會真實地告訴大家電費和物價會漲多兇？

李艷秋批評，該做的沒做，不該做的他都做，賴總統是隻「鬥雞」，未來三年，大家覺得會轉性？還是更瘋狂的鞏固權力？

李艷秋強調，這場瘋狂的大罷免中，討厭民進黨的氛圍形成，但其實最該打掉重練的，是賴清德總統，可惜賴沒有把握機會，最多就只能當萊爾(Lier)校長了。

最後，李艷秋提到，還有一件事很重要，拜託可以不要換掉柯建銘總召和吳思瑤嗎？看他們說話，是生活裡很重要的娛樂。

▼資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）