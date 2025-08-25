「兇嫌疑翻牆進校園」高雄16槍命案消息走漏　檢：不妥

▲羅姓男子在左營家門口遭開槍狙殺身亡。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市左營區22日清晨傳出槍擊案，51歲羅姓通緝犯慘遭近距離連轟16槍「行刑式槍決」，身中頭、頸、腹、左腳等5槍，當場倒臥血泊慘死，兇嫌駕駛白色BMW X1逃逸，最後將車子棄置在橋頭區甲圍焚燒滅證，傳出凶嫌「疑似逃進高雄大學」引起學生恐慌，對此，檢方表示，查高雄大學僅是追查嫌犯斷點的一個過程，「不是重點」，但消息走漏造成學生恐慌確有不妥。

羅男遭狙殺的命案發生後，專案小組追查發現，槍手疑似早就規劃好逃跑路線，縱火棄車地點刻意挑在監視器稀少的區域，甚至利用刁鑽角度閃避鏡頭，導致燒車現場周遭的監視器「幾乎沒拍到他」。

有特定人士放出消息，表示警方鎖定兩條逃逸可能：一是燒車後直接翻進高雄大學校區脫身；另一是事先準備機車、腳踏車接駁逃逸，不排除槍手還有變裝的可能性。

▲嫌犯逃逸後將犯案車輛燒毀丟棄。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過逃進高雄大學這個說法，卻引起學生的恐慌，逼得校方也出面對學生說明，僅是讓警方拿走監視器畫面硬碟，也會加強巡邏。

對此，檢方表示，調查高雄大學根本「不是重點」，而是調查斷點的一個過程，但對於警方是不是一直在洩漏偵辦方向或放消息給特定人士，檢方則認為「不妥」，畢竟現在的重點就是追查嫌犯的下落。

對此，警方則低調表示，有關本案的偵辦，橋頭地檢署指揮檢察官均有指揮警方詳加調查，目前暫無相關說明。