【廣編】福容插旗澎湖！第19家分店 9/1正式迎客　福容徠旅澎湖開幕價每間2904元起

▲適逢「2025澎湖追風音樂燈光節」，「福容徠旅澎湖」開幕慶期間，每房含兩客早餐最低3300元起，福容家會員再享折扣，最低每間只要2904元起。

圖、文／福容大飯店提供

看好澎湖觀光發展，全台最大的星級連鎖飯店集團「福容大飯店」也在澎湖插旗！全連鎖的第19家、福容徠旅品牌的第6家「福容徠旅澎湖」，將在9月1日營運，即日起開放訂房。9月、10月開幕慶期間，每房含兩客早餐最低3300元起，福容家會員再享折扣，最低每間只要2904元起。

「福容徠旅澎湖」外觀形似小型郵輪，呼應福容淡水漁碼店的大郵輪造型。樓高8層，地下1層，共有102間房。飯店距離馬公第三漁港只要5分鐘車程，從機場到飯店也只要15分鐘。

適逢「澎湖秋瘋季」十週年，澎管處更特別規劃「秋瘋好禮四重送活動」，結合秋季系列活動盛事，包含「2025澎湖國際沙灘狂想曲」、「2025澎湖追風音樂燈光節」、「2025澎湖跳島自行車嘉年華」以及「2025菊島澎湖跨海馬拉松」，活動期間自8月1日至11月2日，透過觀光圈攜手超過180家特約商家共同響應，整合食、宿、遊、購、行五大主題，總價值超過百萬元的豐富好禮提供抽獎！一起來澎湖SING嗨風、賞光影、吃美食、聽音樂，盡情享受最浪漫的海島時光，在光裡遇見澎湖最迷人的樣子，無論白天或夜晚，都能用不同方式體驗澎湖。

不僅如此，澎湖縣府也將推出「冬遊澎湖消費券」，只要是非澎湖籍旅客從2025年11月1日至2026年1月31日，入住縣內合法旅宿至少一晚，即可領取總額500元（5張100元）的消費券，可於食、宿、遊、購、行等合作店家使用，有效期至 115年2月6日止。