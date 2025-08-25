照大腸鏡切息肉「沒多寫3字」不理賠　專家詳解！一票人長知識了

　
照大腸鏡切息肉「沒寫經直腸」不理賠　專家詳解！一票人長知識了

屁股,放屁。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

義大醫院家庭暨社區醫學部主治醫師陳昱彰，近日在臉書分享門診趣事，一名高階健檢客戶接受大腸鏡檢查發現息肉後，堅持要求診斷書上必須寫「經直腸大腸鏡」，而原因是若少了「經直腸」，保險公司就不會賠。文章掀起熱烈回響，也釣出其他醫師解答。

陳昱彰日前在臉書提到，看到有人談保險改診斷書，想到前陣子遇到一位高階健診客戶，照大腸鏡時發現息肉後，強烈要求診斷書的「大腸鏡」，一定要改成「經直腸大腸鏡」；同時，對方也解釋，自己是保險業務，知道沒寫的話公司會不賠。

這番話讓他不禁莞爾一笑，直呼「我思考了一下，到底有啥方法可以不經直腸做大腸鏡？」

對此，一般外科醫師身兼保險業務的「佳蓉醫師的保險財富手札」留言作出解釋，健保手術碼其實隱藏差異：一般在內視鏡室完成的「49027C大腸息肉切除術」，歸類在「第二部第二章第六節」，俗稱226；若進手術房進行，則使用「74207C 經直腸大腸息肉切除術」，隸屬「第七節」，俗稱227。

▲醫師表示，罹患大腸癌的存活率關鍵在「發現的期別」，越早發現治癒率越高。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲示意圖，與本文無關。（圖／門諾醫院提供）

近年來，不少醫療險或手術險條款僅承認第七節的手術才能理賠，導致不少病人或保險業務員，希望把226包裝成227，她直言，「不過這種事一調病歷就知道了，是也沒什麼好盧的。還是有些家的保險除了227之外，會把226的某些部分算進來，至少從你的文字中，我就知道他應該不是那幾家的業務。」

另外，義大大腸直腸外科主治醫師陳致一也補充道，切除息肉要獲理賠通常需要大腸鏡報告、病理切片報告與醫師診斷書三要素。當病人要求診斷書加上「手術」兩字時，醫師多半會配合，但若要再加上「經直腸」就顯得荒謬，因為大腸鏡檢查理所當然是從直腸進入，不可能經口或經鼻。

他指出，226的大腸鏡切息肉健保點數約2520點，227的經直腸手術則高達8213點，看似結果一樣，背後卻有明顯差異。

．陳昱彰授權引用。

