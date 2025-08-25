戀童癖被判死刑「處決前自殺」　美檢察官驚語：幫納稅人省錢

▲凱勒在等待執刑期間自殺。左圖為德州注射死刑室。（左圖／達志影像／美聯社；右圖／佛州矯治署）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州一名死囚仍在等待執刑，上周卻突然在獄中自殺身亡。當地檢察官表示，此舉替納稅人「省下一大筆錢」，引發輿論譁然。

50歲的死囚凱勒（Matthew Caylor）來自喬治亞州，是一名性犯罪慣犯，他在家鄉猥褻一名14歲少女後，又違反假釋規定，潛逃至佛州貝郡（Bay County）巴拿馬市（Panama City）某汽車旅館內，靠著販毒維生。

2008年，受害的13歲女童與家人下榻汽車旅館，她前往凱勒的房間「索討香菸」，未料遭遇毒手，遺體被藏在床墊下，2天後才被清潔工發現。

法庭文件顯示，凱勒被捕後供詞毫無悔意，被裁定第一級謀殺罪、涉及巨大身體暴力的性暴力、嚴重虐待兒童等罪名成立，2009年10月判處死刑。服刑16年期間，他多次試圖逃避極刑，今年稍早再度提出上訴，但仍被佛州最高法院駁回。

WJHG、《紐約郵報》等美媒報導，州檢察官巴斯福德（Larry Basford）證實，凱勒經過審判和多次上訴，終於明白自己逃不過死刑命運，19日在獄中自殺身亡，「透過自殺，他替佛州納稅人省下很多錢。」

目前尚不清楚凱勒的確切死因，也不清楚現在佛州執行一次死刑的成本。

但根據《棕櫚街郵報》，2000年佛州每次電椅處決約耗費2400萬美元，而當時佛州已經處決44名死囚。佛州矯治署數據顯示，2000至2025年該州又處決了72名死囚，光是今年就多達10人。目前佛州監獄中，仍有超過250名死刑犯等候執刑。

ETtoday提醒您：

性侵害就是犯罪，發現兒少性剝削，請撥打110、113。

請給自己機會，自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。