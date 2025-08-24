　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓李在明啟程訪美！憂川普「突襲要求」開放市場　財界16人隨同

▲▼美國總統川普、南韓總統李在明6日晚間通話20分鐘。（圖／達志影像／newscom）

▲美國總統川普、南韓總統李在明預計美東時間25日在華府進行會談。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（24）日結束訪日行程後，啟程飛往美國華府，預計25日與美國總統川普進行首次會談。外界認為，李在明此行戰略在於透過推動改善日韓關係，進一步鞏固美日韓三邊合作，為與川普的談判營造更有利的氛圍。不過，專家警告，美方可能會在農產品市場、數位貿易等非關稅領域提出突發要求，增添不確定性。

根據《韓聯社》，李在明於昨（23）日上午抵達東京，隨即與在日韓僑舉行座談，傍晚則在日本首相官邸與日本首相石破茂會談，雙方一致認為在快速變動的國際局勢中，日韓應加強協作。李在明強調，兩國在價值觀、秩序、體制與理念上立場接近，必須比以往更加緊密合作。

南韓總統辦公室國安室長魏聖洛指出，李在明就任僅兩個月便訪日，意味著日韓「穿梭外交」快速恢復，且能與美國形成戰略連動，推進美日韓合作。政治圈解讀，李在明此舉意在為即將登場的美韓首腦會談創造有利條件，盼在面對川普時能取得更多談判籌碼。

李在明預計美東時間25日會晤川普，討論議題涵蓋7月底雙方達成的關稅談判細節、駐韓美軍戰略靈活性等核心議題。隨行的財經界訪團則包括三星集團會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、韓華副會長金東官等16位南韓大型企業掌門人，外界關注他們是否會在川普面前公開「投資清單」。

▲▼李在明出訪美日前，接見李在鎔、鄭義宣、具光謨、崔泰源等財經界領袖。（圖／VCG）

▲李在明出訪美日前，接見李在鎔、鄭義宣、具光謨、崔泰源等財經界領袖。（圖／VCG）

據悉，韓媒《韓民族新聞》獨家透露，南韓將在會談時正式宣布由南韓企業主導、規模達1500億美元（約新台幣49兆元）對美「追加」投資計畫，與先前在關稅談判所促成的3500億美元投資基金分開進行。

然而，關稅問題雖已暫時化解，但非關稅壁壘依舊是敏感焦點。南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九提醒，川普可能將在會談中臨時提出農產品市場開放、數位貿易規範等議題。尤其是在稻米與牛肉等被視為南韓「紅線」的品項上，美韓雙方已有歧見。

南韓政府重申已守住核心利益；但美國白宮發言人則強調，南韓將開放汽車及稻米等美國商品，顯示雙方解讀出現落差。

除了農產品外，數位貿易亦是美方關切的重點。美國批評南韓推動的線上平台法構成「數位貿易壁壘」，同時密切關注Google與Apple申請的高精度地圖輸出議題。

專家認為，川普可能如同對歐盟所做的那樣，以延後降低汽車關稅作為談判槓桿，迫使南韓在農產品與數位監管上作出更多妥協。

除了關稅與非關稅問題，美韓會談的另一焦點是龐大的對美投資計畫。根據7月底達成的協議，南韓承諾3500億美元對美投資與1000億美元能源進口，其中最受矚目的是1500億美元規模的「讓美國造船業再度偉大」（MASGA）計畫。

外界預料，此次會談將就計畫細節與執行時間表展開協商，可能包括由南韓企業收購美國造船廠、在南韓建造並供應美國艦船，甚至在美國培養造船專業人才。

▲▼除了半導體，造船業也是南韓重要產業之一。（圖／達志影像）

▲除了半導體，造船業也是南韓重要產業之一。（圖／達志影像）

李在明還安排在會談隔天前往費城，參訪韓華集團收購的造船廠，川普是否同行將成為另一個觀察點。除造船外，美韓雙方也將討論總額2000億美元的產業投資，涉及半導體、電池、汽車與生物科技等戰略領域。

川普長期主張振興美國製造業，而南韓企業則將美國視為全球最大市場與製造基地，雙方合作具高度互補性。

此外，近期在南韓國內引發爭議的核能合作議題，也可能在此次會談中獲得處理。今年初南韓水電與核電公司和美國西屋電氣簽署協議，被指限制南韓企業拓展歐洲市場，引起輿論不滿。如今美方又表示希望南韓積極參與美國核能擴張計畫，外界關注雙方是否能在核電出口與合作上達成更清晰的共識。

然而，美方先前聲稱南韓投資所產生的收益，9成都應歸美國所有，南韓政府則回應「不合常理」，顯示雙方在投資利益分配上仍有爭議。此議題也可能進入會談議程，為投資合作蒙上陰影。

南韓貿易專家警告，川普談判風格一向強硬且具突發性，即便事先未經協商，他也可能臨時拋出新議題。南韓政府相關人士直言，必須準備各種應對方案，以避免影響稻米、汽車或數位領域之產業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
20歲女噴飛慘死　家屬忍痛器捐！19歲工人疑酒駕
鼎泰豐店員要收走「這空盤」 整桌慌了！　大票共鳴：是精華
閏6月鬼門開「好兄弟更兇」？　搖滾宮主點名4生肖
畫面曝！後座20歲女噴飛亡…男騎士一看逃了
快訊／災害漫遊再惹議！中華電信罕見3聲明回應遠傳
快訊／吳思瑤表態「不續任幹事長」　陳培瑜辭書記長

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

雞肉捲口感怪怪！　紐約女吐出「一截指頭」崩潰

女機場請陌生人幫看行李遭拒！影片爆紅掀安全爭論　專家解釋了

烏無人機遭擊落「撞擊俄核電廠」爆火勢　發電量能下降

川普將迎南韓大禮包！最強「經濟使節團」訪美　對美投資恐創新高

請丈夫幫晾衣服！人妻見「這慘況」超傻眼　網怒：他故意的

印度人妻遭活活燒死！婆家「討嘸嫁妝」痛毆再縱火　恐怖畫面曝

日韓破冰「1原因」與台灣有關！李在明出訪首站　選東京棄華府

南韓李在明啟程訪美！憂川普「突襲要求」開放市場　財界16人隨同

澤倫斯基發文感謝川普！　獨立日34週年收祝福

日韓會談晚宴菜單曝！石破茂擺出「家鄉名菜」宴客　喝酒歡談30分

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

【朱立倫喊釋放柯文哲】賴清德：司法獨立性必須尊重

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

雞肉捲口感怪怪！　紐約女吐出「一截指頭」崩潰

女機場請陌生人幫看行李遭拒！影片爆紅掀安全爭論　專家解釋了

烏無人機遭擊落「撞擊俄核電廠」爆火勢　發電量能下降

川普將迎南韓大禮包！最強「經濟使節團」訪美　對美投資恐創新高

請丈夫幫晾衣服！人妻見「這慘況」超傻眼　網怒：他故意的

印度人妻遭活活燒死！婆家「討嘸嫁妝」痛毆再縱火　恐怖畫面曝

日韓破冰「1原因」與台灣有關！李在明出訪首站　選東京棄華府

南韓李在明啟程訪美！憂川普「突襲要求」開放市場　財界16人隨同

澤倫斯基發文感謝川普！　獨立日34週年收祝福

日韓會談晚宴菜單曝！石破茂擺出「家鄉名菜」宴客　喝酒歡談30分

台中大遠百電梯突停擺　19人卡2、3樓受困1小時

大安森林公園旁驚悚車禍！汽機車相撞騎士空中翻滾　重傷進加護

3類族群看過來！　社宅懶人包必收

學界第1槍！表態挺核喊「1縣市1核電廠」...雄中校長突關社群

基層焦慮了！她盼朱盧得談談　這藍委更嗆：非常不願看到張亞中參選

貴賓吹電風扇「髮型立正」　變成澎毛尖飯糰可塑性超強

汪毅夫撰文「兩岸無國界」　稱蔡英文也承認此事實

雞肉捲口感怪怪！　紐約女吐出「一截指頭」崩潰

女機場請陌生人幫看行李遭拒！影片爆紅掀安全爭論　專家解釋了

女星「肋骨骨折」卻遭批賣慘！　公開診斷書暫停活動

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

國際熱門新聞

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

寺廟性侵殺人？男稱20年埋上百女屍　真相曝

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

韓職發「啦啦隊卡」　球迷怒：這不是台灣！

美女失蹤　竟現身英森林「當部落侍女」

9000萬年前恐龍樹重生　種子市值20萬

絕美「藍龍」又現蹤　普吉島急示警

16年沒上1天班　女請病假領走3500萬全薪

公投罷免全敗　日學者：藍綠勢力進入五五波

虧90億！宏都拉斯2年半對中出口不及台1年

日92地擬擴大開徵住宿稅　不分國籍都要付

愛上ChatGPT　她熱戀2個月點頭嫁了

快訊／北韓官媒：成功試射2枚新型防空飛彈

更多熱門

相關新聞

日韓破冰「1原因」與台灣有關

日韓破冰「1原因」與台灣有關

南韓總統李在明展開上任後首次出訪，與前任者不同的是，他破天荒地選擇東京、而非華府作為外交首站。CNN指出，日韓關係近期明顯升溫，背後原因除了經濟之外，也有安全考量，其中潛在的台海衝突更是關鍵之一。

澤倫斯基發文感謝川普

澤倫斯基發文感謝川普

日韓會談菜單曝！石破茂擺「家鄉菜」宴客

日韓會談菜單曝！石破茂擺「家鄉菜」宴客

日本警方出手　男機場亂丟行李箱遭送辦

日本警方出手　男機場亂丟行李箱遭送辦

韓職發「啦啦隊卡」　球迷怒：這不是台灣！

韓職發「啦啦隊卡」　球迷怒：這不是台灣！

關鍵字：

日韓要聞北美要聞南韓李在明川普美國美韓會談造船業費城

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

警扮男客上門按摩　泰女只用浴巾遮體開價

鬼門開！　5生肖財運發了

砸70萬娶18歲越南正妹！型男髮型師「當爸了」

罷免全敗！一票台人喊：能移民的快逃

午後變天！　「雨最大」地區曝

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面