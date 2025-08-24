南韓李在明啟程訪美！憂川普「突襲要求」開放市場　財界16人隨同

▲美國總統川普、南韓總統李在明預計美東時間25日在華府進行會談。（圖／達志影像／newscom）

南韓總統李在明今（24）日結束訪日行程後，啟程飛往美國華府，預計25日與美國總統川普進行首次會談。外界認為，李在明此行戰略在於透過推動改善日韓關係，進一步鞏固美日韓三邊合作，為與川普的談判營造更有利的氛圍。不過，專家警告，美方可能會在農產品市場、數位貿易等非關稅領域提出突發要求，增添不確定性。

根據《韓聯社》，李在明於昨（23）日上午抵達東京，隨即與在日韓僑舉行座談，傍晚則在日本首相官邸與日本首相石破茂會談，雙方一致認為在快速變動的國際局勢中，日韓應加強協作。李在明強調，兩國在價值觀、秩序、體制與理念上立場接近，必須比以往更加緊密合作。

南韓總統辦公室國安室長魏聖洛指出，李在明就任僅兩個月便訪日，意味著日韓「穿梭外交」快速恢復，且能與美國形成戰略連動，推進美日韓合作。政治圈解讀，李在明此舉意在為即將登場的美韓首腦會談創造有利條件，盼在面對川普時能取得更多談判籌碼。

李在明預計美東時間25日會晤川普，討論議題涵蓋7月底雙方達成的關稅談判細節、駐韓美軍戰略靈活性等核心議題。隨行的財經界訪團則包括三星集團會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、韓華副會長金東官等16位南韓大型企業掌門人，外界關注他們是否會在川普面前公開「投資清單」。

據悉，韓媒《韓民族新聞》獨家透露，南韓將在會談時正式宣布由南韓企業主導、規模達1500億美元（約新台幣49兆元）對美「追加」投資計畫，與先前在關稅談判所促成的3500億美元投資基金分開進行。

然而，關稅問題雖已暫時化解，但非關稅壁壘依舊是敏感焦點。南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九提醒，川普可能將在會談中臨時提出農產品市場開放、數位貿易規範等議題。尤其是在稻米與牛肉等被視為南韓「紅線」的品項上，美韓雙方已有歧見。

南韓政府重申已守住核心利益；但美國白宮發言人則強調，南韓將開放汽車及稻米等美國商品，顯示雙方解讀出現落差。

除了農產品外，數位貿易亦是美方關切的重點。美國批評南韓推動的線上平台法構成「數位貿易壁壘」，同時密切關注Google與Apple申請的高精度地圖輸出議題。

專家認為，川普可能如同對歐盟所做的那樣，以延後降低汽車關稅作為談判槓桿，迫使南韓在農產品與數位監管上作出更多妥協。

除了關稅與非關稅問題，美韓會談的另一焦點是龐大的對美投資計畫。根據7月底達成的協議，南韓承諾3500億美元對美投資與1000億美元能源進口，其中最受矚目的是1500億美元規模的「讓美國造船業再度偉大」（MASGA）計畫。

外界預料，此次會談將就計畫細節與執行時間表展開協商，可能包括由南韓企業收購美國造船廠、在南韓建造並供應美國艦船，甚至在美國培養造船專業人才。

李在明還安排在會談隔天前往費城，參訪韓華集團收購的造船廠，川普是否同行將成為另一個觀察點。除造船外，美韓雙方也將討論總額2000億美元的產業投資，涉及半導體、電池、汽車與生物科技等戰略領域。

川普長期主張振興美國製造業，而南韓企業則將美國視為全球最大市場與製造基地，雙方合作具高度互補性。

此外，近期在南韓國內引發爭議的核能合作議題，也可能在此次會談中獲得處理。今年初南韓水電與核電公司和美國西屋電氣簽署協議，被指限制南韓企業拓展歐洲市場，引起輿論不滿。如今美方又表示希望南韓積極參與美國核能擴張計畫，外界關注雙方是否能在核電出口與合作上達成更清晰的共識。

然而，美方先前聲稱南韓投資所產生的收益，9成都應歸美國所有，南韓政府則回應「不合常理」，顯示雙方在投資利益分配上仍有爭議。此議題也可能進入會談議程，為投資合作蒙上陰影。

南韓貿易專家警告，川普談判風格一向強硬且具突發性，即便事先未經協商，他也可能臨時拋出新議題。南韓政府相關人士直言，必須準備各種應對方案，以避免影響稻米、汽車或數位領域之產業。