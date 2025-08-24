　
國際

火勢24hrs翻倍！美國西部野火失控狂燒　上千戶居民急撤離

▲▼美國加州野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國多地爆發野火。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國奧勒岡州中部「平地大火」（Flat Fire）火勢驚人，短短24小時內面積翻倍，23日早晨已延燒超過7200公頃，超過千戶家庭被迫撤離或列入警戒範圍。隨著高溫和強風持續，官方憂心火勢恐再度失控。

火線逼近　部分建築遭燒毀

根據《紐約時報》報導，這場大火於21日在姊妹鎮（Sisters）東北方約10公里處燃起。到了22日下午，強風吹拂下火勢迅速往南竄燒。奧勒岡州消防署（Oregon State Fire Marshal）發言人索登戴克（Gert Zoutendijk）表示，當地23日仍有最高時速32公里的陣風，若防火線守不住，恐怕火勢會再次擴張。

截至23日，德舒特郡（Deschutes County）與傑佛遜郡（Jefferson County）已有超過1000戶家庭列入撤離名單。索登戴克透露，目前確定有數棟建築被燒毀，但數量與種類仍待確認。至於起火原因，仍在調查中。

高溫警報籠罩　旅遊勝地成火場

姊妹鎮位於波特蘭（Portland）東南方約241公里，當地因健行、露營、釣魚而在夏季吸引大量遊客。不過，目前區域正籠罩在熱浪下，高溫警報至少將持續到24日。火場附近週末氣溫預計落在攝氏32至35度，25日也將維持在約攝氏32度。

美西多地野火延燒　懷俄明出現火積雲

除了奧勒岡州外，美西多地也陷入野火危機：

北加州：納帕谷（Napa Valley）卡利斯托加（Calistoga）附近的「皮克特大火」（Pickett Fire）於21日爆發，延燒近1900公頃，威脅當地酒莊，火勢在23日晚間僅7%受控制。

南加州：受墨西哥中北部風暴水氣影響，山區出現雷雨，落雷引燃安吉利斯國家森林（Angeles National Forest）數處火點，但截至23日下午尚未形成大規模延燒。

懷俄明州：派恩岱爾（Pinedale）北方64公里的「元湖大火」（Dollar Lake Fire）21日突然爆發，迫使露營區與牧場居民緊急撤離。

火勢23日已擴大至超過2000公頃，且完全無法控制，還形成「火積雲」（pyrocumulonimbus），宛如迷你火山噴發。指揮官伊瑟恩哈根（August Isernhagen）警告，這種雲層代表火勢極度猛烈，熱度足以將濃煙直送高空，製造出小型雷暴。

08/23

野火美國火災加州奧勒岡州懷俄明州北美要聞

