火勢24hrs翻倍！美國西部野火失控狂燒　上千戶居民急撤離

▲美國多地爆發野火。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國奧勒岡州中部「平地大火」（Flat Fire）火勢驚人，短短24小時內面積翻倍，23日早晨已延燒超過7200公頃，超過千戶家庭被迫撤離或列入警戒範圍。隨著高溫和強風持續，官方憂心火勢恐再度失控。

火線逼近 部分建築遭燒毀

根據《紐約時報》報導，這場大火於21日在姊妹鎮（Sisters）東北方約10公里處燃起。到了22日下午，強風吹拂下火勢迅速往南竄燒。奧勒岡州消防署（Oregon State Fire Marshal）發言人索登戴克（Gert Zoutendijk）表示，當地23日仍有最高時速32公里的陣風，若防火線守不住，恐怕火勢會再次擴張。

Incredible views from the now 18,754 acre Flat Fire burning in Deschutes and Jefferson counties of Oregon. This fire has more than doubled in size and Oregon Department of Forestry CIMT Team 3 will be taking command of the fire.



Operationally, there are 2 VLATS, 8 SEATS, 1… pic.twitter.com/JjFqLzCRoU — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) August 23, 2025

截至23日，德舒特郡（Deschutes County）與傑佛遜郡（Jefferson County）已有超過1000戶家庭列入撤離名單。索登戴克透露，目前確定有數棟建築被燒毀，但數量與種類仍待確認。至於起火原因，仍在調查中。

高溫警報籠罩 旅遊勝地成火場

姊妹鎮位於波特蘭（Portland）東南方約241公里，當地因健行、露營、釣魚而在夏季吸引大量遊客。不過，目前區域正籠罩在熱浪下，高溫警報至少將持續到24日。火場附近週末氣溫預計落在攝氏32至35度，25日也將維持在約攝氏32度。

美西多地野火延燒 懷俄明出現火積雲

除了奧勒岡州外，美西多地也陷入野火危機：

北加州：納帕谷（Napa Valley）卡利斯托加（Calistoga）附近的「皮克特大火」（Pickett Fire）於21日爆發，延燒近1900公頃，威脅當地酒莊，火勢在23日晚間僅7%受控制。

南加州：受墨西哥中北部風暴水氣影響，山區出現雷雨，落雷引燃安吉利斯國家森林（Angeles National Forest）數處火點，但截至23日下午尚未形成大規模延燒。

The Dollar Lake Fire has grown to 8,660 acres and remains 0% contained in the Bridger Teton National Forest, Wyoming. A five mile radius around the fire is under evacuation orders including the Red cliff Bible camp.



Resources are limited and the Fire more than tripled in size.… pic.twitter.com/jkQZGgCgZa — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) August 23, 2025

懷俄明州：派恩岱爾（Pinedale）北方64公里的「元湖大火」（Dollar Lake Fire）21日突然爆發，迫使露營區與牧場居民緊急撤離。

火勢23日已擴大至超過2000公頃，且完全無法控制，還形成「火積雲」（pyrocumulonimbus），宛如迷你火山噴發。指揮官伊瑟恩哈根（August Isernhagen）警告，這種雲層代表火勢極度猛烈，熱度足以將濃煙直送高空，製造出小型雷暴。