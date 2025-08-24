美國20多年首修規則　中國企業「禁入海底電纜供應鏈」

▲時任美國國務卿布林肯（Antony Blinken，左）於2024年7月29日在東京的NEC Future Creation Hub參觀一條海底電纜模型。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府睽違20多年，首度大幅修改海底電纜相關規則，劍指中國、俄羅斯及伊朗等「敵對國」，未來這些國家企業將被全面排除在美國海底電纜供應鏈之外。此舉除強化網路安全，也希望藉由簡化審核程序，吸引日本與歐洲等盟邦加碼投資。

根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，美國聯邦傳播委員會（FCC）已通過新規，這是自2001年以來首次重大修訂。新規將明定只有美國及其盟邦的「可信任企業」才具資格參與海底電纜相關業務，而中國、俄羅斯與伊朗企業將被原則性排除。

新規範除要求企業在獲准後必須提出網路安全計畫，還明訂必須確保供應鏈中不含敵對國背景的廠商或技術。美方盼此舉能保障整體通訊安全，並杜絕可能的滲透風險。

值得注意的是，新制也替日本NEC、歐洲電信商等盟邦企業開闢更多機會，但同時意味著它們必須更加嚴格檢視自身供應鏈，以免受牽連。報導指出，美國科技巨擘如Google（谷歌）、Meta（臉書母公司）以及亞馬遜（Amazon）旗下的AWS，都是海底電纜主要營運者，對此政策走向相當關注。

此外，為鼓勵投資，美國也大幅放寬審核制度。原本提案要求每3年重新申請，最後調整為每25年才需重審；審批時間也將從過去動輒2年縮短，讓整體流程更有效率。

目前全球海底電纜九成由日商NEC、美商SubCom及法商阿爾卡特海底網路（Alcatel Submarine Networks）掌握，但中國華海通信近年積極布局非洲與太平洋島國市場，美國的新規則被外界視為直接針對中國。

海底電纜的重要性也在近期事件中凸顯，今年4月，一艘搭載中國人員的船隻在台灣海峽損壞電纜，便再次引發國際對基礎設施安全的關注。