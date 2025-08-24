　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國20多年首修規則　中國企業「禁入海底電纜供應鏈」

▲▼時任美國國務卿布林肯（Antony Blinken，左）於2024年7月29日在東京的NEC Future Creation Hub參觀一條海底電纜模型。（圖／達志影像／美聯社）

▲時任美國國務卿布林肯（Antony Blinken，左）於2024年7月29日在東京的NEC Future Creation Hub參觀一條海底電纜模型。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國政府睽違20多年，首度大幅修改海底電纜相關規則，劍指中國、俄羅斯及伊朗等「敵對國」，未來這些國家企業將被全面排除在美國海底電纜供應鏈之外。此舉除強化網路安全，也希望藉由簡化審核程序，吸引日本與歐洲等盟邦加碼投資。

根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，美國聯邦傳播委員會（FCC）已通過新規，這是自2001年以來首次重大修訂。新規將明定只有美國及其盟邦的「可信任企業」才具資格參與海底電纜相關業務，而中國、俄羅斯與伊朗企業將被原則性排除。

新規範除要求企業在獲准後必須提出網路安全計畫，還明訂必須確保供應鏈中不含敵對國背景的廠商或技術。美方盼此舉能保障整體通訊安全，並杜絕可能的滲透風險。

值得注意的是，新制也替日本NEC、歐洲電信商等盟邦企業開闢更多機會，但同時意味著它們必須更加嚴格檢視自身供應鏈，以免受牽連。報導指出，美國科技巨擘如Google（谷歌）、Meta（臉書母公司）以及亞馬遜（Amazon）旗下的AWS，都是海底電纜主要營運者，對此政策走向相當關注。

此外，為鼓勵投資，美國也大幅放寬審核制度。原本提案要求每3年重新申請，最後調整為每25年才需重審；審批時間也將從過去動輒2年縮短，讓整體流程更有效率。

目前全球海底電纜九成由日商NEC、美商SubCom及法商阿爾卡特海底網路（Alcatel Submarine Networks）掌握，但中國華海通信近年積極布局非洲與太平洋島國市場，美國的新規則被外界視為直接針對中國。

海底電纜的重要性也在近期事件中凸顯，今年4月，一艘搭載中國人員的船隻在台灣海峽損壞電纜，便再次引發國際對基礎設施安全的關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男載妹「急剎狂搖」猛吃豆腐！她忍30秒跳車走人　超糗片瘋傳
大罷免31：0＋核三公投未過　外媒反應一次看
「武嶺麥田圈」真相曝光！
大罷免31：0「絕非失敗」！學者：只是還沒有成功
在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

援烏有條件！　五角大廈禁「美製長程飛彈」攻打俄境內

9000萬年前「恐龍樹」奇蹟重生！種子市值20萬　退休夫妻嗨了

美國20多年首修規則　中國企業「禁入海底電纜供應鏈」

俄3小時攔截32架無人機！　莫斯科多處機場暫停運作

公投、罷免全敗！　日學者：藍綠勢力進入五五波

快訊／北韓官媒：成功試射2枚新型防空飛彈

川普關稅政策衝擊　印度：暫停向美國寄遞包裹

德州21歲女失蹤3月　竟現身英國森林「當部落侍女」

在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

搭Uber後座最危險？專家揭「逃生最佳位置」　上車先做1件事

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

援烏有條件！　五角大廈禁「美製長程飛彈」攻打俄境內

9000萬年前「恐龍樹」奇蹟重生！種子市值20萬　退休夫妻嗨了

美國20多年首修規則　中國企業「禁入海底電纜供應鏈」

俄3小時攔截32架無人機！　莫斯科多處機場暫停運作

公投、罷免全敗！　日學者：藍綠勢力進入五五波

快訊／北韓官媒：成功試射2枚新型防空飛彈

川普關稅政策衝擊　印度：暫停向美國寄遞包裹

德州21歲女失蹤3月　竟現身英國森林「當部落侍女」

在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

搭Uber後座最危險？專家揭「逃生最佳位置」　上車先做1件事

獨／新南向學生8.2萬人創新高　10年成長三倍「越南居首」

費城人王牌惠勒本季報銷！將接受胸廓出口手術　預計休養6至8個月

綠營關注賴清德下一步　劍指老柯：民進黨不能再被柯建銘綁架

大罷免32：0　游淑慧點名他：無臉見人

援烏有條件！　五角大廈禁「美製長程飛彈」攻打俄境內

13歲愛犬胃癌離世！米可白收「真毛擬真公仔」秒落淚：是我的錢錢

小琉球遊艇出海故障　17名遊客獲救

沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土「帶回去灑公園」爆笑對話破千萬朝聖

羅切7局11K寫隊史紀錄！　紅襪12比1痛宰條紋軍「基襪大戰」豪奪8連勝

2已婚師外遇鹹濕對話全都錄！　「想要我就滿足你」妻抓包氣炸

【黃金獵犬挑玩具2選1】認真模式選好咬著去結帳超可愛XD

國際熱門新聞

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

美女失蹤　竟現身英森林「當部落侍女」

快訊／北韓官媒：成功試射2枚新型防空飛彈

虧90億！宏都拉斯2年半對中出口不及台1年

公投罷免全敗　日學者：藍綠勢力進入五五波

9000萬年前「恐龍樹」重生　種子市值20萬

退休夢碎！為孫燒掉百萬　晚年變打工仔

人妻陳屍森林　夫「拖行布袋」被拍到

川普關稅政策衝擊　印度：暫停向美國寄遞包裹

日本又見熊殺人　73歲婦倒垃圾遇襲身亡

成田機場安檢系統一度癱瘓！旅客卡安檢口

霸凌女同學發死亡威脅　9歲男童遭懲處

更多熱門

相關新聞

川普關稅政策衝擊　印度：暫停向美國寄遞包裹

川普關稅政策衝擊　印度：暫停向美國寄遞包裹

印度政府23日宣布，將暫停寄送包裹至美國，原因是美國總統川普推動的新關稅措施引發作業混亂。

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

與川普相左！美國防情報局長被拔官

與川普相左！美國防情報局長被拔官

關稅奏效　美財政赤字估10年可縮減4兆美元

關稅奏效　美財政赤字估10年可縮減4兆美元

川普下令羅德島「離岸風電」停工

川普下令羅德島「離岸風電」停工

關鍵字：

海底電纜美國中國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

快訊／公投、罷免告段落　賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

人妻裸睡「窗外冒出2人」！裸體被看光崩潰

核三延役公投結果出爐　賴清德提三大原則：政府不會排除先進核能

吉普車溯溪陷急流！27歲男遭活埋溺斃

大罷免大失敗　民進黨10年優勢終結

罷免沒過！罷團嗆江啟臣「別坐這山望那山」

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面