　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

燒掉15個台北市！　西班牙野火「肆虐2周」至少釀4死

▲▼西班牙野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙野火燒毀面積，相當於15個台北市。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

西班牙全國各地森林遭到野火肆虐長達2周，被燒焦的土地面積高達35萬公頃，並且導致4人不幸喪命。當地官員23日終於宣布，這場災害終於受到控制，並且接近尾聲。

民防暨緊急服務部門首長巴爾恭內斯（Virginia Barcones）接受西班牙國家電視台（TVE）專訪時表示，「目前持續燃燒的火場數量明顯減少，我們已經看到終點。」不過殘餘火勢依然「難以預測」，消防單位仍必須努力應對，才能終結這場災難」。

根據歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）統計，儘管西班牙消防隊在歐盟各國支援下，已連續數週投入滅火行動，這波野火仍將35萬公頃土地化為焦土，相當於燒毁整個台北市15倍大的面積。

▲▼西班牙野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲災區野火撲滅後，化為一片焦土的模樣。（圖／達志影像／美聯社）

其中，災情最嚴重的地區集中在北部及西部，包括卡斯提亞－雷昂（Castile and Leon）、埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）與加利西亞自治區（Galicia）等。

這場野火是在2周熱浪期間爆發，當時全西班牙的氣溫一度飆破40℃，不僅凸顯氣候變遷威脅，更暴露西班牙鄉村地區的脆弱性。

卡斯提亞－雷昂自治區長期面臨人口外流與人口老化問題，加上農牧業衰退，過去能夠協助清理森林可燃物的傳統活動大幅萎縮，導致火災風險急遽上升。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
深夜發脆「支持核電」！雄中校長：希望一縣市一核電廠
粿粿爆婚變！啦啦女神喊范姜彥豐「一日男友」：想抱久點　網怒轟
按摩女浴巾遮體問警：要不要全套？　畫面曝光
公投罷免結果是警訊　邱議瑩：民進黨須痛定思痛
母女都血癌！元凶竟是「家中1物」　營養師：藏一級致癌物
配合執政需求　柯建銘收斂鋒芒「回歸軍師角色」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

埃及校外活動「學生溺水」6死24傷　當局下令關閉海灘

俄軍宣布「2天攻下5村莊」　烏東戰線緩步進逼

燒掉15個台北市！　西班牙野火「肆虐2周」至少釀4死

印寺廟性侵殺人？清潔工稱「20年埋上百女屍」還秀頭骨　真相曝光

援烏有條件！　五角大廈禁「美製長程飛彈」攻打俄境內

9000萬年前「恐龍樹」奇蹟重生！種子市值20萬　退休夫妻嗨了

美國20多年首修規則　中國企業「禁入海底電纜供應鏈」

俄3小時攔截32架無人機！　莫斯科多處機場暫停運作

公投、罷免全敗！　日學者：藍綠勢力進入五五波

快訊／北韓官媒：成功試射2枚新型防空飛彈

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

【一定是凡間天使】貼心暖男幫每台曝曬中的娃娃車蓋好遮罩

埃及校外活動「學生溺水」6死24傷　當局下令關閉海灘

俄軍宣布「2天攻下5村莊」　烏東戰線緩步進逼

燒掉15個台北市！　西班牙野火「肆虐2周」至少釀4死

印寺廟性侵殺人？清潔工稱「20年埋上百女屍」還秀頭骨　真相曝光

援烏有條件！　五角大廈禁「美製長程飛彈」攻打俄境內

9000萬年前「恐龍樹」奇蹟重生！種子市值20萬　退休夫妻嗨了

美國20多年首修規則　中國企業「禁入海底電纜供應鏈」

俄3小時攔截32架無人機！　莫斯科多處機場暫停運作

公投、罷免全敗！　日學者：藍綠勢力進入五五波

快訊／北韓官媒：成功試射2枚新型防空飛彈

烏龜「套寶特瓶」變成8字形　他救援收編：受困至少3年

美駐華使館稱中國「敵對國家」　批輸出「對青年的非法電子煙」

李燕升格CEO七週年…親揭「報考政戰學校」　看消防員救災淚崩！

趁8/23投票日一路往北提領上百萬　烏日警逮橫行中部3車手

警界硬漢展柔情　太麻里警員林秀壯獲「模範父親」肯定

英特爾走下神壇靠川普政府入股救援　紐時：5大決策釀災

埃及校外活動「學生溺水」6死24傷　當局下令關閉海灘

拿到31顆無敵星星！他點名2人　喊話藍營：還是要如履薄冰

書本大小LG CineBeam S小銀河Ultra　用39公分投出百吋4K畫質

巴拉圭公使之子跨海體驗「做16歲」　黃偉哲送上祝福人生成功啟航

賈靜雯鼓勵大家動起來　勇敢擁抱年齡與壓力

國際熱門新聞

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

在台灣爆紅！35歲「大西里枝」猝逝　網友湧出哀悼

美女失蹤　竟現身英森林「當部落侍女」

9000萬年前「恐龍樹」重生　種子市值20萬

公投罷免全敗　日學者：藍綠勢力進入五五波

寺廟性侵殺人？男稱20年埋上百女屍　真相曝

虧90億！宏都拉斯2年半對中出口不及台1年

快訊／北韓官媒：成功試射2枚新型防空飛彈

川普關稅政策衝擊　印度：暫停向美國寄遞包裹

人妻陳屍森林　夫「拖行布袋」被拍到

俄3小時攔截32架無人機　多處機場暫停運作

退休夢碎！為孫燒掉百萬　晚年變打工仔

成田機場安檢系統一度癱瘓！旅客卡安檢口

更多熱門

相關新聞

碳費、碳關稅制度上路　淨零轉型企業迎來結構性機會

碳費、碳關稅制度上路　淨零轉型企業迎來結構性機會

全球政經局勢波動，ESG投資面臨嚴峻考驗。美國總統川普重返白宮後，再度宣布退出《巴黎協定》，並以關稅政策衝擊全球經貿格局，同時縮減氣候變遷研究經費與監管力道，使得市場對全球淨零承諾的信心再度動搖。然富邦投信指出，碳費與碳關稅制度已在全球鋪展，企業若不積極轉型，恐承受成本壓力與國際競爭劣勢；反之，聚焦淨零轉型的企業，將在政策驅動下迎來結構性機會。

基隆凌晨火警！5樓民宅竄火舌

基隆凌晨火警！5樓民宅竄火舌

吉普車溯溪陷急流！27歲男遭活埋溺斃

吉普車溯溪陷急流！27歲男遭活埋溺斃

即／三重區民宅火警！頂加濃煙狂竄

即／三重區民宅火警！頂加濃煙狂竄

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

關鍵字：

西班牙森林野火火災氣候變遷消防

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

人妻裸睡「窗外冒出2人」！裸體被看光崩潰

男騎車狂急剎吃豆腐！妹子跳車走人

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

快訊／公投、罷免告段落　賴清德：人民意志的展現都必須尊重接受

核三延役公投結果出爐　賴清德提三大原則：政府不會排除先進核能

午後變天！　「雨最大」地區曝

大罷免大失敗　民進黨10年優勢終結

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面