燒掉15個台北市！　西班牙野火「肆虐2周」至少釀4死

▲西班牙野火燒毀面積，相當於15個台北市。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

西班牙全國各地森林遭到野火肆虐長達2周，被燒焦的土地面積高達35萬公頃，並且導致4人不幸喪命。當地官員23日終於宣布，這場災害終於受到控制，並且接近尾聲。

民防暨緊急服務部門首長巴爾恭內斯（Virginia Barcones）接受西班牙國家電視台（TVE）專訪時表示，「目前持續燃燒的火場數量明顯減少，我們已經看到終點。」不過殘餘火勢依然「難以預測」，消防單位仍必須努力應對，才能終結這場災難」。

根據歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）統計，儘管西班牙消防隊在歐盟各國支援下，已連續數週投入滅火行動，這波野火仍將35萬公頃土地化為焦土，相當於燒毁整個台北市15倍大的面積。

▲災區野火撲滅後，化為一片焦土的模樣。（圖／達志影像／美聯社）



其中，災情最嚴重的地區集中在北部及西部，包括卡斯提亞－雷昂（Castile and Leon）、埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）與加利西亞自治區（Galicia）等。

這場野火是在2周熱浪期間爆發，當時全西班牙的氣溫一度飆破40℃，不僅凸顯氣候變遷威脅，更暴露西班牙鄉村地區的脆弱性。

卡斯提亞－雷昂自治區長期面臨人口外流與人口老化問題，加上農牧業衰退，過去能夠協助清理森林可燃物的傳統活動大幅萎縮，導致火災風險急遽上升。