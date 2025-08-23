LIVE／大罷免2階段、重啟核三公投出爐　賴清德晚間召開記者會

記者陳家祥／台北報導

重啟核三公投今（23日）進行投票，截至傍晚5點45分，同意票突破420萬票，大幅領先不同意的149萬票，投票率約在29%左右。總統府晚間通知，總統賴清德晚間7點10分將因應今日投票結果發表談話。

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

依現行《公民投票法》規定，公投案通過的門檻為「同意票大於不同意票，且同意票須達全國投票權人4分之1以上」。若通過，應由總統或權責機關實行必要處置；若公投案未通過，2年內不得再重複提出。以此次公投案計算，門檻約是500萬523人。

賴清德日前在民進黨中常會對823公投表態，表示面對核電議題，安全是台灣社會最大共識，安全是科學問題，不是公投能夠解決，呼籲投下不同意票。

賴總統表示，他曾說過，《核子反應器設施管制法》修法通過後，面對核電廠是否重啟議題，程序上有「兩個必須」，政府會秉持「三個原則」，審慎以對。

第一個必須，核安會必須依法訂定安全審查程序辦法，賴總統表示，核安會已於8月1日預告相關辦法修正草案，預告期至9月30日截止，廣徵社會各界意見後，再完成辦法修訂。

第二個必須，台電必須依照核安會訂定辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本。在上周的核三公投意見發表會上，台電董事長曾文生也明確表達，核管法子法公告後，台電會啟動自我安全檢查程序。

賴總統強調，核安無虞、核廢有解、社會共識三個原則是政府一貫立場是，政府會負責任地面對核電議題，「面對核電議題，安全是台灣社會最大共識，安全是科學問題，不是公投能夠解決」。