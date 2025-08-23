快訊／大罷免大失敗！國民黨31：0完封　全數藍委挺過罷免

▲民進黨團總召柯建銘站在大大的「罷」字上。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免第二波7名藍委罷免案今（23日）投開票，最終結果出爐，包含7月26日首波罷免案投票在內，最終31個國民黨立委都挺過罷免案，歷史上首次、震盪台灣政壇近一年的「大罷免」，最終迎來「大罷免大失敗」的輾壓式結局，未能撼動立法院朝小野大局面。

除公投外，第二波大罷免投票今日舉行，全台灣共有7個國民黨區域立委進入職務保衛戰，包含藍委游顥、馬文君、羅明才、楊瓊瓔、江啟臣、顏寬恒、林思銘等人，由於這7個罷免案皆是當初連署不順、需要補件的藍營更優勢區，過程也一如外界預期一路輾壓，開票約1小時後，就通通宣告失敗。

加上726首波罷免案投票名單，國民黨立委包括台北市的王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市的洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市的牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市的廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；新竹市的市鄭正鈐；雲林縣的丁學忠；花蓮縣的傅崐萁；台東縣黃建賓和基隆市林沛祥。進入最終投票階段的31個罷免案通通宣告失敗。

大罷免起源於公民運動，可追溯到2024 年 5、6 月的「青鳥行動」。當時上萬名民眾聚集在立法院周圍的青島東路上，抗議國民黨與民眾黨聯手強行通過國會改革法案；綠營質疑，國會改革法案就是國會擴權法案，嚴重破壞憲法權力分立原則。青鳥行動對藍白兩黨所發出的怒吼，因此點燃了罷免行動的怒火。順應這股民怨，民進黨團總召柯建銘更一度喊出大罷免大成功，要罷免所有國民黨立委，但在當時僅引起黨內側目，並未當作一回事。

而2025年中央政府總預算案遭藍白大幅刪凍加劇民意反彈，刪減高達2075億元的總預算，創下歷史新高。此舉遭民進黨視為阻礙政府運作，甚至危害國家安全，卓榮泰內閣團隊多次下鄉宣講，在總預算議題上增添柴火，進一步強化了大罷免正當性、也將朝野僵局推向更加緊繃的局面。

不到半年光景，公民團體所發動的大罷免，歷經一階提議，二階連署，大罷免運動在全台遍地開花。面對這波來勢洶洶的「大罷免潮」，國民黨採「以罷制罷」策略反制，但過程卻爆發幽靈連署、罷免領銜人中途退出等爭議，荒腔走板的二階死亡連署、大量抄寫名冊，加上綠營最後一刻臨送秋波，罷免團體最終取得31：0戰果。

然而，包含總統賴清德十講狀況連連、成為破口，普發一萬議題、執政團隊連連失分等，都讓藍營撿到槍，也順勢拉抬聲勢，而進入短兵相接的陸戰階段，藍營數位大咖明星輪流站台，砲轟賴政府攻勢一波波，確實讓國民黨對罷免選情轉趨樂觀，最終投票環節，國民黨迎來31：0逆轉重大勝果，也把一切打回原點。

