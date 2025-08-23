不同意罷免多4萬票　楊瓊瓔籲民進黨：快回歸治理正軌

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委第三選區國民黨立委楊瓊瓔罷免投票案，服務處6點15分公布所有票數，不同意票數83326票，同意票43890票，楊感謝鄉親們支持，也表示已聽到罷團的批評和鞭策，她呼籲民進黨政府盡速回歸治理正軌，台灣雖然有很多美麗的小山，但已承受不了內鬥，未來還有高關稅的產業危機，台灣加油，中華民國加油。

▲楊瓊瓔呼籲，民進黨盡速回歸治理正軌。（圖／記者鄧木卿攝）

楊瓊瓔大雅服務處下午即陸續湧進支持者，楊的爸媽也全程監看電視直播，她5點30分回到服務處宣布不同意罷免過關，而服務處人員6點20分也全數開完票，不同意數多於同意數4萬票。

楊瓊瓔感謝鄉親支持，表示自己未來不敢懈怠，繼續努力，更努力作為回報，並嚴格監督政府，至於同意罷免的公民好朋友，她也聽到了批評和鞭策，台灣前陣子已充滿了抹黑、抹紅，台灣已承受不了內鬥。

▲楊瓊瓔父母關心全程監看開票。

楊也感謝風雨無阻、堅持不穿雨衣、全身濕透的立法院長韓國瑜陪她掃街，感謝朱立倫主席稱許她坐過了雲宵飛車，都不怕，膽量十足，更感謝盧市長第一時間打給她，盧市長一口氣助講2個鐘頭。

最後她感性的說，小時候，是爸爸帶她去投票，如今長大了，換她推著輪椅陪爸爸媽媽去投票，大家一定要孝順，多陪陪父母，多陪陪家中長輩。

▲楊瓊瓔服務處人員拍手歡呼。