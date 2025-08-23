　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不同意罷免多4萬票　楊瓊瓔籲民進黨：快回歸治理正軌

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委第三選區國民黨立委楊瓊瓔罷免投票案，服務處6點15分公布所有票數，不同意票數83326票，同意票43890票，楊感謝鄉親們支持，也表示已聽到罷團的批評和鞭策，她呼籲民進黨政府盡速回歸治理正軌，台灣雖然有很多美麗的小山，但已承受不了內鬥，未來還有高關稅的產業危機，台灣加油，中華民國加油。

▲▼楊瓊瓔呼籲，民進黨盡速回歸治理正軌。（圖／記者鄧木卿攝）

▲楊瓊瓔呼籲，民進黨盡速回歸治理正軌。（圖／記者鄧木卿攝）

楊瓊瓔大雅服務處下午即陸續湧進支持者，楊的爸媽也全程監看電視直播，她5點30分回到服務處宣布不同意罷免過關，而服務處人員6點20分也全數開完票，不同意數多於同意數4萬票。

楊瓊瓔感謝鄉親支持，表示自己未來不敢懈怠，繼續努力，更努力作為回報，並嚴格監督政府，至於同意罷免的公民好朋友，她也聽到了批評和鞭策，台灣前陣子已充滿了抹黑、抹紅，台灣已承受不了內鬥。

▲▼楊瓊瓔呼籲，民進黨盡速回歸治理正軌。（圖／記者鄧木卿攝）

▲楊瓊瓔父母關心全程監看開票。

楊也感謝風雨無阻、堅持不穿雨衣、全身濕透的立法院長韓國瑜陪她掃街，感謝朱立倫主席稱許她坐過了雲宵飛車，都不怕，膽量十足，更感謝盧市長第一時間打給她，盧市長一口氣助講2個鐘頭。

最後她感性的說，小時候，是爸爸帶她去投票，如今長大了，換她推著輪椅陪爸爸媽媽去投票，大家一定要孝順，多陪陪父母，多陪陪家中長輩。

▲▼楊瓊瓔呼籲，民進黨盡速回歸治理正軌。（圖／記者鄧木卿攝）

▲楊瓊瓔服務處人員拍手歡呼。

08/22 全台詐欺最新數據

520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／中華隊擊退日本！　二連霸奪隊史第8冠
快訊／4人轎車墜200公尺深山谷！
卓榮泰多次請辭獲慰留　賴清德：繼續承擔重任一起守住國家
快訊／核三延役公投失敗！　最終434萬同意票未達門檻
曝「大罷免大失敗」不意外　前國策顧問憂心：民進黨是怎麼了？
快訊／遭轟「災後40天連線搶修堪憂」　遠傳晚間公開數據回應
藍白喊「恆春70%支持核三延役」　投票結果曝！周春米狠酸藍白
快訊／四項調整回應人民期待　賴清德：調整隊形、施政順序

大罷免完封綠營！　朱立倫：人民的聲音戰勝權力的傲慢

大罷免完封綠營！　朱立倫：人民的聲音戰勝權力的傲慢

823第二波罷免案開票結果已出爐，最終以31:0收場，國民黨完封。國民黨主席朱立倫晚間晚6時31分召開記者會指出，今天是屬於人民的日子。726、823，這不是兩組冰冷的數字，而是台灣人民用最堅定的意志，共同寫下的民主新頁。這不是一場政黨的勝利，而是人民的聲音，戰勝了權力的傲慢。這份守護台灣民主的榮耀，屬於為這場戰役奮鬥過的每一位夥伴。

大罷免確定大失敗　蘇俊賓籲賴清德：用衝撞能量磨出朝野合作的路

大罷免確定大失敗　蘇俊賓籲賴清德：用衝撞能量磨出朝野合作的路

罷免沒過！罷團嗆江啟臣「別坐這山望那山」

罷免沒過！罷團嗆江啟臣「別坐這山望那山」

顏寬恒守住席次！顏清標嗆聲

顏寬恒守住席次！顏清標嗆聲

LIVE／31:0挺過大罷免！　朱立倫18：31黨中央發表談話

LIVE／31:0挺過大罷免！　朱立倫18：31黨中央發表談話

關鍵字：

大罷免大罷免楊瓊瓔影音

