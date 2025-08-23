贏4萬票抗罷成功！　顏寬恒：選民726已告訴執政黨了

記者白珈陽／台中報導

第二波大罷免投票今天（23日）舉行，中二選區被罷國民黨立委顏寬恒，下午5時15分由父親顏清標、姊姊台中市副議長顏莉敏陪同，自行宣布「抗罷」成功，不同意票大勝同意票逾4萬票，順利守住立委席次。顏寬恒表示，感謝一路以來陪伴的市民朋友，不論風吹日曬，都陪伴他走遍選區大小角落，感謝選民全力支持。

▲顏寬恒由父親顏清標、姊姊顏莉敏陪同，自行宣布「抗罷」成功，向選民鞠躬致謝。（圖／記者白珈陽攝，下同）



顏寬恒表示，現在立法院變成民進黨的一言堂，這次的「大惡罷」是由執政黨所發起，但選民已經在726時用選票告訴執政黨、告訴賴總統，要求馬上停止大惡罷，但是賴總統並沒有聽勸，還要求全體黨公職，要協助罷團邁向823的大罷免。

顏寬恒說，他要感謝所有願意站出來投下不同意票的市民好朋友，因為大家已經看不下去執政黨荒廢國政、專制、雙標，尤其現在台灣面臨著美國高關稅的經濟危機，對外談判代表竟然談出20%、甚至還要再往上加的關稅，讓台灣的企業陷入非常大的危機。

▲顏寬恒說，選民已經在726時用選票告訴執政黨、告訴賴總統，要求馬上停止大惡罷，但是賴總統並沒有聽勸。



顏寬恒說，這次的投票讓民進黨知道民眾的聲音，民眾反對專制、雙標擺爛，呼籲執政黨醒醒，該停下腳步，要來拼經濟，思考如何帶領國內企業走向一條嶄新進步發展的道路。

中選會資訊指出，顏寬恒罷免門檻為7萬6936張有效票，且同意票大於不同意票；根據顏寬恒總部設立開票所的開票結果，不同意票為9萬8681票，同意票為5萬4523票，總票數15萬3204票，下午5時15分，顏清標、顏寬恒、顏莉敏出面向民眾鞠躬致謝，自行宣布罷免不成功。最終結果仍以中選會公告為主。