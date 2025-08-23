齊頭式加薪破壞國軍薪資結構　軍方高層憂：將毀專業與領導統御

▲國軍待遇調整引發各界關注。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前通過115年度總預算案，當中未包含國軍志願役調薪引發在野黨批評。事實上，民進黨執政9年來已4度為軍公教加薪，總統賴清德在今年4月也提高志願役、戰鬥部隊加給，實質提升國軍待遇。針對藍白強修「軍人待遇條例」齊頭式將志願役加給提高到3萬，軍方高層直言，這種不分地域、專業，就齊頭式地加薪，根本是假平等，更重創軍中專業與領導統御。

軍方高層指出，軍公教人員的薪資結構是本俸加上各種加給，包括地域加給、專業加給、領導加給，就是要讓國軍可以把需要的兵力配置到對的地方，讓艱困、危險的地方有足夠誘因留住人才。

「一口氣把志願役加給齊頭式提高至3萬元，就是讓現有的各類專業加給、地域加給喪失其鑑別、選才能力。」軍方高層舉例，電偵加給6千多元，因為值勤官兵需要長期監聽電波，對耳朵傷害大，若加給就達3萬，誰還願意去電展室？

軍方高層再舉例，又例如虎井、西嶼的地域加給接近1萬元，結果光志願役加給就有3萬元，誰還願意去這麼偏遠的離島服役？

軍方高層抨擊，這種宛如共產黨齊頭式平等的志願役加給、統統提高至3萬元，是完全抹除掉國軍專業選才、領導統御的荒謬作法，徹底漠視國軍專業與軍中文化的外行修法。若真的實施下去，就是大家都跑去輕鬆、涼快、安全的後勤單位，那些偏遠、專業、危險的前線，將完全找不到人。

另外，民進黨立委王定宇也指出，光是軍公教的本俸，民進黨執政9年來已經4度加薪，分別是3%、4%、4%、3%，總計加薪14.7%；反觀馬英九總統執政8年，才加薪1次。

王定宇指出，在專屬國軍的這部分，政府今年4月起提升國軍志願役勤務加給、戰鬥部隊加給，兩者合計每月最多可增1.2萬元；今年度所需的59.5億元經費都在追加預算中，這才是國軍真正需要的，請國民黨不要擋。