賴清德：2030年前「國防預算」達GDP5％　與時俱進提升國軍整體戰力

▲總統賴清德。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院院會昨通過115年度中央政府總預算，其中國防預算編列總額達9495億元，占GDP3.32％，首次突破3%。然而美方長久以來，不斷敦促台灣要將國防預算提升到5%，總統賴清德今日遂更進一步宣布，將在2030年前，將國防預算達到GDP5％的目標，不僅在營舍空間修建、福利待遇上會持續改善，在軍備上也要與時俱進，提升國軍整體戰力，繼續堅定守護自由民主的日常生活。

行政院昨日公布115年中央政府總預算案，國防部在歲出預算方面，編列5614億元，若加計特別預算1792億元，連同非營業特種基金654億元，整體規模達8060億元，占115年GDP之2.82％，又經參酌北大西洋公約組織標準，納列退輔會退除役官兵退休給付1064億元及海巡署支出371億元，國防預算合計9495億元，已達GDP的3.32％。

賴清德今日則在臉書發文表示，投身軍旅、保家衛國，是非常辛苦、也值得驕傲的志業，這不僅僅是一份工作，更是責任的承擔。

賴清德說，他去年指示顧立雄部長，提升國軍待遇，政府在今年，陸續調整軍公教待遇、提高志願役與部隊加給，戰航管等專業加給，也在七月正式生效。

賴清德強調，國軍依照憲法，守護國家，政府也要遵循憲法，持續提升國軍官士兵的整體福利，不會僅專注在單一面向，「只要沒有違憲，政府一定會編列相關預算，持續提升國軍待遇福利」。

至於，國防預算的部分，賴清德表示，明年度，國防預算按照北約定義，已經達到GDP的3.32%，他今天在前往一六八艦隊慰勞海軍官士兵時，同時宣布，將在2030年前，讓國防預算達到GDP5%的目標。

賴清德承諾，政府未來會繼續增加國防預算，不僅在營舍空間修建、福利待遇上會持續改善，也會透過自製、外購，籌措更精良的武器裝備，包含下一代巡防艦、各式無人載具的獲得，不僅強化國內軍工產業，也與時俱進，提升國軍整體戰力，一起加油，繼續堅定守護我們自由民主的日常生活。