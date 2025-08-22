　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：2030年前「國防預算」達GDP5％　與時俱進提升國軍整體戰力

▲總統賴清德。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲總統賴清德。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院院會昨通過115年度中央政府總預算，其中國防預算編列總額達9495億元，占GDP3.32％，首次突破3%。然而美方長久以來，不斷敦促台灣要將國防預算提升到5%，總統賴清德今日遂更進一步宣布，將在2030年前，將國防預算達到GDP5％的目標，不僅在營舍空間修建、福利待遇上會持續改善，在軍備上也要與時俱進，提升國軍整體戰力，繼續堅定守護自由民主的日常生活。

行政院昨日公布115年中央政府總預算案，國防部在歲出預算方面，編列5614億元，若加計特別預算1792億元，連同非營業特種基金654億元，整體規模達8060億元，占115年GDP之2.82％，又經參酌北大西洋公約組織標準，納列退輔會退除役官兵退休給付1064億元及海巡署支出371億元，國防預算合計9495億元，已達GDP的3.32％。

賴清德今日則在臉書發文表示，投身軍旅、保家衛國，是非常辛苦、也值得驕傲的志業，這不僅僅是一份工作，更是責任的承擔。

賴清德說，他去年指示顧立雄部長，提升國軍待遇，政府在今年，陸續調整軍公教待遇、提高志願役與部隊加給，戰航管等專業加給，也在七月正式生效。

賴清德強調，國軍依照憲法，守護國家，政府也要遵循憲法，持續提升國軍官士兵的整體福利，不會僅專注在單一面向，「只要沒有違憲，政府一定會編列相關預算，持續提升國軍待遇福利」。

至於，國防預算的部分，賴清德表示，明年度，國防預算按照北約定義，已經達到GDP的3.32%，他今天在前往一六八艦隊慰勞海軍官士兵時，同時宣布，將在2030年前，讓國防預算達到GDP5%的目標。

賴清德承諾，政府未來會繼續增加國防預算，不僅在營舍空間修建、福利待遇上會持續改善，也會透過自製、外購，籌措更精良的武器裝備，包含下一代巡防艦、各式無人載具的獲得，不僅強化國內軍工產業，也與時俱進，提升國軍整體戰力，一起加油，繼續堅定守護我們自由民主的日常生活。

央視稱查獲「資通電軍」數十個網攻平台　國軍：老調重彈無端指控

央視稱查獲「資通電軍」數十個網攻平台　國軍：老調重彈無端指控

中國近期不斷點名台灣資通電軍對陸方網攻，繼6月5日廣州公安公布號稱20多名資通電軍人員個資、指其對陸網攻後，央視22日稱，近年大陸國家安全機關查獲台灣「資通電軍」在用的數十個網攻平台，「將依據有關規定，對台獨分裂勢力採取一切必要的懲治措施，依法終身追責」。對此，資通電軍指揮部於今（22）日表示，此種老調重彈之無端指控，絕非事實；反而凸顯中共引用內國法規，系統性操作輿論。

破藍白合！　沈富雄拋：顧立雄閣揆、黃國昌、謝金河法務與經濟部長

破藍白合！　沈富雄拋：顧立雄閣揆、黃國昌、謝金河法務與經濟部長

賴清德最大考驗在於能否戰勝自己　否則難逃失敗的命運

賴清德最大考驗在於能否戰勝自己　否則難逃失敗的命運

黃暐瀚分析民進黨執政5危機　示警反核無法被認為是「進步價值」

黃暐瀚分析民進黨執政5危機　示警反核無法被認為是「進步價值」

在野狂轟不編志願役加薪預算　綠委秀數字打臉

在野狂轟不編志願役加薪預算　綠委秀數字打臉

國防預算GDP國防部軍人加薪賴清德國軍

