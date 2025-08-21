明年國防預算9495億逾GDP 3%　吳宗憲：支持把錢花在有利國家武器上

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院今（21日）拍板115年中央政府總預算案，其中國防預算共9495億，達GDP 3.32%。對此，國民黨立委吳宗憲今表示，國家該花的錢，就要大膽地讓他花，而不該花的一毛錢，都不要讓他浪費；國防一定要最強化，把買垃圾武器的錢，集中把它拿來買對保護台灣有效的武器上面，「那這個部分我強烈的支持」。

行政院長卓榮泰21日在行政院會後記者會上說明115年度中央政府總預算案時表示，國防公務預算編列5614億元，若加計特別預算1792億、非營業特種基金654億，以及納列退輔會退除役官兵退休給付1064億及海巡署支出371億，國防預算合共9495億，已達GDP的3.32%。

他一直以來不太願意用錢的數字來思考對或錯，而是思考該花或不該花。對於國家預算，他認為就是每一筆預算拿出來，一筆一筆的加以審核，如果有不懂的地方，就會去問專業或專屬的委員會其他委員想法，就像有人說救災要花多少錢，他從來不覺得錢是重點，而是這個錢該花或不該花，不該花的錢，一塊錢都不要花，但該花的錢一億元也該花，「我的想法就是這樣，幫人民看緊荷包，我相信人民的想法，跟我是一樣的」。

吳宗憲重申，國家該花的錢，就要大膽地讓他花，而不該花的一毛錢，都不要讓他浪費。國防極度重要，上一次國防預算遇到的是非常多政客不停造謠，但上次的審核結果，是史上最高的國防預算，刪除的比例也是史上最低，不過卻從總統到各部會首長，以及許多名嘴、政客都在造謠，說國民黨在阻擋國防預算，還有人跑去跟美國的參眾議員亂講，讓對方產生誤會而來質疑國民黨保衛國家的決心。

「堅強的國防是最重要的。」吳宗憲說，國防一定要讓它最強化，要把買垃圾武器的錢，集中把它拿來買對保護台灣有效的武器上面，所以不是在乎錢的多少，是在乎該不該花，如果你拿納稅錢去買一些沒有用處的武器，當然要為國人看守荷包，把錢花在真正對國家有利、能夠有效保衛這塊土地的武器上面，「那這個部分我強烈的支持，我非常用力的支持，我國國防要強化」。