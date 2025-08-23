政院緩編志願役「普加3萬」預算　他曝軍方高層不滿藍營方案

▲國軍加薪。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國防部今年4月推出首波國軍加薪1.5萬。藍委於6月提案三讀通過國軍「普加3萬」，將加薪幅度拉高到3萬，但因涉及違憲，行政院會21日通過115年度總預算，未編列調增警消退休所得替代率、軍人待遇條例修正案相關預算，引起在野黨批評不照顧軍人。綠委王定宇今（23日）秀出數據打臉，並表示，這次軍方領導階層普遍對於徐巧芯方案不滿，「齊頭式加三萬」是完全不懂軍中結構跟組織人力配置，而民進黨部分，從蔡英文總統到賴清德總統，除本俸的調升外，也尊重軍中特色在各項加給增加。

綠委王定宇表示，國軍薪資結構複雜且專業，這次軍方領導階層對於徐巧芯方案不滿，原因在於「齊頭式的加三萬」，軍中各項專長加給，是為了領導統御、管理，透過加給把需要兵力配置到對的地方，卻被抹掉了，會形成軍中人事晉升、特殊艱困專長選材困難，這是「齊頭式加三萬」的荒謬點。

王定宇說明，民進黨部分，從蔡英文總統到賴清德總統，除本俸的調升外，也尊重軍中特色在各項加給增加，比方說電展室是機密單位、負責聽各項電波，對耳朵傷害很大，所以操作員、基層官士兵專長加給調高很多，作戰兵科一級戰鬥加給調高到1萬2。

王定宇指出，這是因應缺兵、專長是國家需要或比較少見，透過加給把人力配置導向那裡，這才是加給目的，不是全部加給叫做加薪，要看官兵的專長在哪才能領，地域加給跟專長加給可以同時領，比如說在高山、離島雷達站有加給，根據專長，作戰兵科戰鬥加給第一、第二類加上去。

王定宇強調，如果是在電展室也會有加給、是士官長也有領導加給，根據本俸、各項加給加起來，所以每個官、兵領的薪水都不同，「齊頭式加薪」就是完全不懂軍中結構跟組織人力配置、領導統御內容。



