政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院緩編志願役「普加3萬」預算　他曝軍方高層不滿藍營方案

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲國軍加薪。（資料照／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國防部今年4月推出首波國軍加薪1.5萬。藍委於6月提案三讀通過國軍「普加3萬」，將加薪幅度拉高到3萬，但因涉及違憲，行政院會21日通過115年度總預算，未編列調增警消退休所得替代率、軍人待遇條例修正案相關預算，引起在野黨批評不照顧軍人。綠委王定宇今（23日）秀出數據打臉，並表示，這次軍方領導階層普遍對於徐巧芯方案不滿，「齊頭式加三萬」是完全不懂軍中結構跟組織人力配置，而民進黨部分，從蔡英文總統到賴清德總統，除本俸的調升外，也尊重軍中特色在各項加給增加。

▲▼民進黨政府時期國軍加薪。（圖／王定宇國會辦公室提供）

綠委王定宇表示，國軍薪資結構複雜且專業，這次軍方領導階層對於徐巧芯方案不滿，原因在於「齊頭式的加三萬」，軍中各項專長加給，是為了領導統御、管理，透過加給把需要兵力配置到對的地方，卻被抹掉了，會形成軍中人事晉升、特殊艱困專長選材困難，這是「齊頭式加三萬」的荒謬點。

王定宇說明，民進黨部分，從蔡英文總統到賴清德總統，除本俸的調升外，也尊重軍中特色在各項加給增加，比方說電展室是機密單位、負責聽各項電波，對耳朵傷害很大，所以操作員、基層官士兵專長加給調高很多，作戰兵科一級戰鬥加給調高到1萬2。

王定宇指出，這是因應缺兵、專長是國家需要或比較少見，透過加給把人力配置導向那裡，這才是加給目的，不是全部加給叫做加薪，要看官兵的專長在哪才能領，地域加給跟專長加給可以同時領，比如說在高山、離島雷達站有加給，根據專長，作戰兵科戰鬥加給第一、第二類加上去。

王定宇強調，如果是在電展室也會有加給、是士官長也有領導加給，根據本俸、各項加給加起來，所以每個官、兵領的薪水都不同，「齊頭式加薪」就是完全不懂軍中結構跟組織人力配置、領導統御內容。

▲▼民進黨政府時期國軍加薪。（圖／王定宇國會辦公室提供）

▲▼民進黨政府時期國軍加薪。（圖／王定宇國會辦公室提供）

▲▼民進黨政府時期國軍加薪。（圖／王定宇國會辦公室提供）

▲▼民進黨政府時期國軍加薪。（圖／王定宇國會辦公室提供）

▲▼民進黨政府時期國軍加薪。（圖／王定宇國會辦公室提供）


 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

有些人找工作時，希望薪資高、有升遷機會，但也有人希望錢多事少離家近，一名女網友表示，目前任職月薪32K的行政職，雖然沒有升遷或加薪的機會，但上下班準時、同事和善，工作環境愉快，就像是抽到上上籤，但她也開始懷疑，這份養老的工作不適合剛出社會的她,貼文掀起討論。

國軍加薪薪資軍人國防部

