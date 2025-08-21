總預算未含志願役加薪　徐巧芯批卓榮泰打臉賴清德：100%讓軍人寒心

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院今（21日）拍板115年中央政府總預算案，其中國防預算共9495億，達GDP 3.32%，但行政院長卓榮泰說，總預算未包含軍人待遇調整以及警消退休條例部分，預計送出總預算案時提出釋憲。對此，力推軍人加薪的國民黨立委徐巧芯表示，針對「軍人待遇條例」，總統賴清德已發總統令且行政院未附議，如果行政院明年不編列預算，就是違法的行為，也是卓榮泰重重打臉賴清德；若卓倒行逆施，百分之百會讓所有的軍人朋友寒心，降低國軍士氣難道這是民進黨政府在這個節骨眼上希望看到的嗎？

立法院會今年1月三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得替代率，應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者替代率43.25%，最高增至36年替代率80%。此外，6月時，也三讀通過軍人待遇條例修正案，增加志願役、義務役待遇。

卓榮泰21日在行政院會後記者會上說明115年度中央政府總預算案時表示，國防公務預算編列5614億元，若加計特別預算1792億、非營業特種基金654億，以及納列退輔會退除役官兵退休給付1064億及海巡署支出371億，國防預算合共9495億，已達GDP的3.32%。

但卓榮泰也說，政府對軍警消的照顧不遺餘力，也持續提升相關福利跟相關機制，中央政府必須考量各個不同公務員身份之間的公平性、衡平性，驟然大幅增加某一類公務人員的待遇，會喪失這樣的公平與衡平，「因此必須向國人報告，在這次預算的編列中，並未將這兩項爭議性的預算編列進去」。

對此，徐巧芯回應，軍人志願役加給至3萬元的「軍人待遇條例」早在立法院三讀通過，總統也發了「總統令」，行政院並未附議，如果行政院明年不編列預算，就是違法的行為，也是卓榮泰重重打臉賴清德。

徐巧芯說，在法案通過後，軍校招生情況明顯變好，對於我國軍人志願役的招募明確有幫助，當然可以以提升我國的國防戰力。未來國防部更能夠選擇適合的人才加入軍旅，是好事一樁。若卓榮泰倒行逆施，百分之百會讓所有的軍人朋友寒心，降低國軍士氣難道這是民進黨政府在這個節骨眼上希望看到的嗎？

徐巧芯表示，此外，明年若打算增加2000億國防預算，卻不管不顧國軍的薪資，未來誰要幫你賣命？賴清德若不好好教訓卓榮泰，要求卓依法編列相關預算，以後連軍人都看不起你，要如何抗中保台？讓軍人寒心以後，我國國軍的戰力是增是減，答案非常清楚。

徐巧芯說，國家不是沒有錢，否則不會增加國防預算到GDP 3%以上，共編列9495億，另加計特別預算1868億，合計1.13兆，卻拿不出450億照顧軍人，根本就是不尊重軍人的表現。賴清德先前講的那些國軍可以搭商務艙不僅跳票，現在連三讀通過的法律都想要跳票，這樣的三軍統帥要怎麼帶領中華民國面對未來可能的挑戰？已經許多軍人反應對總統相當失望，希望民進黨政府能夠懸崖勒馬。

至於國防預算上，徐巧芯回應《ETtoday》時表示，這要看具體內容，增加國防戰力不會反對，可是如果不照顧軍人，恕難接受