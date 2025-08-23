俄羅斯兒童「學丟手榴彈」！舉真槍軍訓畫面曝　最小僅8歲

▲俄羅斯對孩童進行軍事訓練，包含如何使用槍枝與投擲手榴彈。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯南部頓河沿岸21日舉行一場軍事訓練，然而令人震驚的是，受訓人員並非現職軍人，而是83名年僅8歲至17歲的兒童與青少年。他們舉著槍枝趴在沙地上、越過河川，甚至還學習如何投擲手榴彈。消息曝光後，也遭到兒童人權組織批評。

根據《路透社》報導，這83名年齡介於8歲到17歲的學童被要求進行「行軍演練」，必須趴在沙地或淺水裡匍匐前進，並且學習如何使用武器，模樣相當逼真。

▲▼參加軍事訓練的孩童最小僅8歲。（圖／路透）



不少孩子身穿迷彩服，有人拿著真槍，也有人則是抱著仿製的模型槍。而整場訓練都由曾經參與俄烏戰爭的士兵監督，目的是讓孩童從小具備軍事相關技能，為未來可能的服役做準備。

一名受訓的8歲男童直言，最難忘訓練內容就是投擲手榴彈和模擬開槍。

參與活動的學童大多來自鄰近烏克蘭的羅斯托夫地區，由哥薩克團體組織的少年軍團訓練。一名較年長的少年表示，希望自己未來能從軍，「想效忠國家直到最後一刻」。另一名少年則說，這次演練讓他測試了意志力，「讓我發現自己的毅力有多強」。

對此，兒童人權組織「Ne Norma」批評，讓孩童在學校學習武器操作，甚至製作軍用無人機，根本是灌輸思想、進行宣傳。但俄羅斯當局則回應，這樣的教育能培養愛國心，並加強國家的凝聚力。

▼俄羅斯當局稱，軍事訓練能夠提高孩童的愛國精神。（圖／路透）

