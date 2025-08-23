　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

廣州今夏迎來「最冷8月」　氣溫創「本世紀新低」仍有高溫預警

▲▼下雨,潑水,鞋子,雨水。（圖／翻攝自pixabay）

▲廣州本世紀以來「最冷8月」！平均氣溫僅27.2℃。（圖／翻攝自pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸廣東廣州市氣象部門昨22日宣布，根據8月1日至21日的氣象數據，廣州經歷了本世紀以來「最冷的8月」。數據顯示，廣州氣象站偵測平均氣溫27.2℃，比常年同期偏低1.5℃，為歷史同期第二低，僅高於1958年。不過，儘管官方公布「最冷8月」，廣州當天仍因預計最高氣溫達35℃，在多區發布高溫黃色預警信號，形成十分明顯又罕見的對比。

大陸南方城市一到夏天就濕熱，尤其廣東氣候濕熱多變，加上颱風影響。廣州市氣象專家指出，今夏氣候異常主要與頻繁生成的熱帶氣旋及其他致雨天氣系統有關。8月以來，廣州多次受到颱風外圍環流及低壓系統影響，強降雨頻發，抑制了持續高溫天氣的出現。這也是廣州「難見酷熱」的重要原因。

綜合陸媒報導，8月1日到21日，廣州氣象觀測站（59287）平均氣溫只有27.2℃，比常年偏低1.5℃，為歷史同期第二低，同時也是本世紀以來最低的。儘管廣州22日多區發出了高溫預警，隨著熱帶低壓逐漸加強為今年第13號颱風「劍魚」並趨向海南島，廣州雷雨再趨明顯，氣溫也將有所下降。

▲▼ 廣州本世紀以來「最冷8月」!平均氣溫僅27.2℃ 。（圖／翻攝 百度）

▲廣州本世紀以來「最冷8月」，但又出現高溫天氣。（圖／翻攝 百度）

消息一出，引來不少網友討論。不少人驚訝「廣州竟然還有最冷8月」，還有人迫切詢問，「什麼時候入秋？」對此，大陸氣象部門回應，「沒有那麼快。」

專家解釋，廣州屬亞熱帶季風氣候，入秋標準並非單靠氣溫，而要連續五日平均氣溫低於22℃才算達標，目前距離入秋仍有時日。

不過，今天的廣州還是以高溫天氣為主。氣象部門預計，隨著颱風與副熱帶高壓的交替影響，廣州短期內仍將呈現「高溫與降雨交替」的天氣格局。市民在經歷「最冷8月」的同時，仍需關注防暑與防雷雨安全。

值得注意的是，今天8月23日凌晨4時33分迎來二十四節氣中的處暑。古籍《月令七十二候集解》記載，「處，止也，暑氣至此而止矣。」意味著暑熱至此逐漸退卻，秋意漸濃。處暑不僅是農事收穫的重要節點，廣東沿海漁民也迎來開漁節，萬帆齊發，期盼豐收。

▲▼ 廣州本世紀以來「最冷8月」!平均氣溫僅27.2℃ 。（圖／翻攝 百度）

▲廣州網友問何時入秋。（圖／翻攝 百度）

雖然氣溫數據顯示「偏冷」，廣州卻在22日下午2時14分對越秀、天河兩區發布高溫黃色預警，預計最高氣溫達35℃。截至當天下午3時18分，除從化區外，全市其他區域均已處於高溫預警狀態。

廣州氣象台提醒，廣州23日將持續晴熱高溫，但隨著今年第13號颱風「劍魚」逐漸逼近海南島，24日至25日廣州將再度迎來明顯降雨。屆時，南部地區有中到大雨，中北部或現雷陣雨局部暴雨，港區陣風可達6至8級。

08/22 全台詐欺最新數據

520 2 7597 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

廣州氣溫最冷8月氣象部門熱帶氣旋

