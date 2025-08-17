　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

詭異旅客「沖蛋蛋」滅證　下水道找回223枚「珍稀」鸚鵡蛋

▲▼ 入境旅客逗留廁所，竟把223多枚珍稀鸚鵡蛋沖入馬桶進下水道，離奇走私 。（圖／翻攝 百度）

▲入境旅客逗留廁所，竟把223多枚珍稀鸚鵡蛋沖入馬桶，進下水道。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸廣東廣州海關總署通報一宗離奇走私案件，白雲機場查獲一起大規模走私鳥蛋案，涉案數量高達240枚，其中235枚為珍稀鸚鵡蛋，涵蓋15種國家一級、二級保護野生動物。案件細節離奇：嫌疑旅客竟試圖將鳥蛋衝入洗手間下水道「滅跡」，卻仍被海關關員機警識破。

事件起於廣州白雲機場口岸的一次例行查驗。當時，一架進境航班落地後，一名旅客在行李提取區反覆徘徊，神色緊張，遲遲不肯進入海關監管區。更可疑的是，他隨後進入洗手間長時間逗留，異常舉動立即引起了在場海關關員的注意。

當關員進入洗手間檢查時，竟在馬桶內發現4枚鳥蛋。情況顯然不單純。隨即，該旅客被帶回監管區接受全面查驗。結果顯示，他的行李箱、背包和手提包內均藏有經過偽裝的鳥蛋，裡面包裹的是珍稀鳥蛋。初步清點共查出13枚。

經進一步審訊，旅客承認他曾將部分鳥蛋直接衝入洗手間下水道，企圖銷毀證據。海關立即聯繫相關部門協助，打開下水管道，最終救回被衝走的223枚鳥蛋。至此，案件查獲數量高達240枚。不過，由於衝擊與浸水，不少鳥蛋已出現明顯破損。

▲▼ 入境旅客逗留廁所，竟把223多枚珍稀鸚鵡蛋沖入馬桶進下水道，離奇走私 。（圖／翻攝 百度）

▲破損的223多枚珍稀鸚鵡蛋被沖進下水道，其中37枚最終成功孵化。（圖／翻攝 百度）

毀損的鳥蛋迅速被送至專業救護機構進行救助。經搶救，其中37枚最終成功孵化，破殼而出的幼鳥確認為多種珍稀鹦鹉。根據技術機構鑑定，該批鳥蛋涉及15種鹦鹉，包括綉紅金剛鸚鵡、非洲灰鸚鵡、藍黃金剛鸚鵡、彩虹吸蜜鸚鵡、黃領吸蜜鸚鵡等，均列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄名錄。另有5枚因破損嚴重無法檢測，物種尚待確認。

「這些鳥蛋一旦流入非法市場，不僅會造成野生種群損失，還可能帶來疫病傳播風險。」大陸專家指出，珍稀鳥類走私在國際黑市價格極高，但對物種保護和生態安全的危害極為嚴重。

廣州白雲機場海關已依法對案件展開調查，並將相關鳥蛋和孵化出的鹦鹉移交專業機構持續救護。根據《中華人民共和國野生動物保護法》及《濒危野生动植物物種國際貿易公约》相關規定，除合法持有允許進出口證明並按規定辦理海關手續外，嚴禁以任何形式攜帶、寄遞、貿易瀕危野生動植物及其製品。情節嚴重的，將依法追究刑事責任。

▼ 黑心走私客毀損珍稀鸚鵡蛋 ，折損上百隻來不及出生的小鸚鵡。（圖／翻攝 百度）

▲▼ 入境旅客逗留廁所，竟把223多枚珍稀鸚鵡蛋沖入馬桶進下水道，離奇走私 。（圖／翻攝 百度）

08/16 全台詐欺最新數據

440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

破世界紀錄！狙擊手「4公里外」一槍擊斃2俄兵　畫面曝光
陸無印良品多家門市宣布閉店！　官方曝原因
「台菜廚神阿發師兒」爆老婆離家11個月！　至今不知去向
米可白姊住旅館「進廁所5秒玻璃突炸裂」！碎片插手昏倒
快訊／8縣市高溫警示！　台北飆37.3度
女開車墜80米深谷獲救　3天後卻葬火窟

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

走私廣州鸚鵡蛋珍稀違法

