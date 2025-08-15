　
大陸 大陸焦點 特派現場

樓上製衣樓下洗腎！　廣州「尿毒症工廠」讓病友自食其力賺透析費

▲廣州一間製衣工廠結合洗腎病友，讓他們自食其力賺取透析費用。（圖／翻攝新京報）

▲廣州一間製衣工廠結合洗腎病友，讓他們自食其力賺取透析費用。（圖／翻攝新京報，下同）

文／香港01

廣州一間由退休醫務人員創辦的民營血液透析中心兼服裝工廠，為尿毒症病人提供就業與治療機會，讓病人「以工養醫」。病人每天在服裝廠掙得工資用來支付透析費，透析結束後再回到生產線工作，在縫紉機與透析機之間切換身份，重拾生計與尊嚴。

《新京報》報導，這間被外界稱為「尿毒症工廠」的場所，樓下是設有50台透析機、可供200人分早中晚輪班透析的透析室，樓上則是日產量最高達2000件服飾的服裝廠。目前有58名尿毒症病人在此工作，年齡從18歲到60多歲不等。

據中國腎臟疾病數據系統統計，截至2024年底，中國尿毒症患者超過200萬人，每年新增約2萬人，許多病人面臨就業、醫療及經濟困境。廣州還有多間類似的民營透析中心，提供餐飲、手工及醫療耗材組裝等不同類型的工作，為患者開闢「以工養醫」的生存路徑。

▲廣州一間製衣工廠結合洗腎病友，讓他們自食其力賺取透析費用。（圖／翻攝新京報）

工廠員工張順（化名）今年43歲，月均工資約4500元（人民幣，下同），是廠內最高薪者。除去透析費、藥費和生活費，他將結餘的一千多元用於注射每針238元的營養針，「打完有力氣繼續掙錢」。他說，患病後積蓄、工作和婚姻全失，一度滯留江西老家坐吃山空，最終來到廣州這間工廠。

服裝廠廠長賀軍（化名）2017年自醫院退休，2022年創辦血液透析中心。他坦言，「我開廠的目的很簡單，通過幫助他們，增加病人數量，收一名病人兼工人，毛利潤在2000元左右。」

▲廣州一間製衣工廠結合洗腎病友，讓他們自食其力賺取透析費用。（圖／翻攝新京報）

不過，這類兼營民營透析中心與工廠的模式處於法規灰色地帶，有地方已被要求停發福利並整改。張順回憶主管對他們說過的話，「讓咱們病人過正常人一樣的生活。」他還直言，「什麼規則，沒有規則，規則就是活下去。」工廠經營不順時，他還借給賀軍數萬元維持運轉，因為希望「在這裡幹一輩子」。

賀軍則期望獲得更多政策支持，例如提供一棟廉租房作為病人宿舍，讓這群特殊工人有更穩定的生活環境。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

停了全部的藥「腎功能仍惡化」　原因超意外

停了全部的藥「腎功能仍惡化」　原因超意外

「擦藥膏擦到洗腎？」藥師洪正憲在臉書上分享案例，曾有一位74歲的老太太有明顯的腎間質腎炎（Interstitial Nephritis），可是即便停了她的所有藥，腎功能仍繼續惡化，甚至需要洗腎，「就在此時，關鍵線索出現了。」藥師對此也提醒，「年長者、腎功能不佳的族群，更應謹慎使用這類藥物」。

女子每天塗2次止痛藥膏「擦到洗腎」

女子每天塗2次止痛藥膏「擦到洗腎」

50歲洗腎男持續貧血　竟是大腸癌作怪

50歲洗腎男持續貧血　竟是大腸癌作怪

Nissan關閉「第一個海外工廠」

Nissan關閉「第一個海外工廠」

神棍性侵女信眾58次　罹尿毒症80萬交保

神棍性侵女信眾58次　罹尿毒症80萬交保

