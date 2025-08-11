今年高濕天氣各地強降雨　陸專家分析8月下旬天氣

▲近年天氣異常，大陸各地汛期出現各類天災（圖為鄭州暴雨）。（圖／翻攝自微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸高濕天氣致強降雨多發，氣象專家分析8月下旬天氣形勢。8月下旬至9月初中東部地區降水整體呈現「北多南少」的特徵。氣溫方面，全國大部氣溫接近常年同期至偏高，華東中部、華中中部、西南地區東部等地有階段性高溫過程發生。

根據資料分析顯示，今年北京、河北、青海、安徽、河南等地降水呈現出「面上不均勻、單點強度強」的特徵。眼下正處於「七下八上」防汛關鍵期，這一時期的夏季風將水汽和熱量源源不斷地輸送至華北、黃淮、江漢、江淮等地，暖濕空氣不斷堆積，大氣可降水量非常豐沛，導致降雨增多。

大陸氣象部門預計，未來三天四川、重慶、河南、安徽、湖北等地將有大雨或大暴雨，累積降水量達50至200毫米，局地可達300至350毫米。尤其安徽、河南、重慶及四川盆地的地質災害易發區，需高度防範滑坡、泥石流、中小河流洪水及城市積澇。前期河南、安徽部分地區經歷高溫乾旱，此輪降雨有助於緩解農業旱情，但乾裂土層遇強降水，極易引發山洪與地質災害。

▲日前深圳暴雨紅色預警。（圖／翻攝自微博）

大陸國家氣候中心統計顯示，今年華北雨季開始以來降雨格局呈現「南北兩條雨帶」分布，福建、內蒙古等地降水極端性突出。7月以來的氣候特徵有何特點，8月下旬的天氣形勢又是如何？

根據國家氣候中心數據顯示，今年華北雨季於7月5日正式開始，與常年相比明顯偏早，為1961年以來歷史最早。華北雨季開始以來，截至8月5日中東部呈「南北兩條雨帶」型分布。在氣溫方面，7月5日至8月5日全大陸平均氣溫較常年同期偏高1.5℃，為1961年以來歷史同期最高。

▲香港今年也破紀錄，七月在8天內第4次發出黑暴雨警告信號。（圖／翻攝X）

大陸國家氣候中心首席預報員支蓉指出，7月以來，氣候異常的主要原因與西北太平洋副熱帶高壓位置有關。西北太平洋副熱帶高壓脊線位置七月為歷史同期最北，沿副熱帶高壓外圍北上的暖濕氣流偏強，豐沛的水汽與南下的冷空氣在北方地區交匯，導致華北、內蒙古等地降水異常偏多，形成位於北方的一條雨帶。

大陸國家氣候中心預計，8月下旬至9月初中東部地區降水整體呈現「北多南少」的特徵。氣溫方面，全國大部氣溫接近常年同期至偏高，華東中部、華中中部、西南地區東部等地有階段性高溫過程發生，建議公眾及時關注氣象部門發佈的最新預報預警訊息。