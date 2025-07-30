快訊／日本飆41.2度「史上最熱」！一片紫紅　破最高溫紀錄

▲日本今觀測到41.2度高溫，創下觀測史上的最高溫紀錄。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

日本熱浪來襲，30日各地氣溫飆高，其中兵庫縣丹波市下午2時39分測得攝氏41.2度，不但刷新當地觀測紀錄，更打破過去埼玉縣熊谷市（2018年）與靜岡縣濱松市（2020年）所保持的「全日本最高氣溫」41.1度，創下歷史新高。而氣象廳也提醒，超過40度的致命級高溫可能會對生命造成危害，民眾務必做好中暑預防措施。

根據《日本放送協會》報導，氣象廳指出，日本本州周遭被高氣壓覆蓋，使得各地氣溫上升。除了丹波市觀測到41.2度的史上最高溫外，京都府福知山市也在下午1時47分測得40.6度，是京都府有史以來首度突破40度。

岡山縣真庭市下午3時2分觀測到40.2度、兵庫縣西脇市下午2時15分出現40度。中午過後，從東北到九州一帶氣溫節節上升，各地都陷入「危險等級」的高溫籠罩中。

氣象廳統計指出，30日截至下午3時前的各地最高氣溫分別為，京都市39.6度、大阪府枚方市與島根縣川本町39.2度、岐阜縣揖斐川町39.1度、新潟縣阿賀町39度。九州大分縣日田市逼近38.9度、甲府市38.4度、秋田縣大館市38.1度、香川縣高松市38度。

氣象廳針對全日本共33個都府縣發布「中暑警戒警報」，提醒從東北一路到沖繩的居民都必須特別注意，其中包括秋田、山形、靜岡、愛知、大阪、香川、熊本等地。當局建議民眾盡量待在陰涼處，開冷氣、多補水、適時補充鹽分，戶外工作者則要記得多休息。