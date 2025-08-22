不是日韓！1超值國家「來回機票4765元」　網喊衝一波：爆炸便宜

▲越南富國島小王爺廟。（圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

繼上次沖繩機票只要2666元，旅遊達人「布萊N 機票達人」再度分享，9月台北飛富國島只要4200元左右，他還另外加價500元免費選位，以及含20公斤托運行李，「我來回都選了逃生門位，這500元花得超值！」文章引發暴動，「6月買到3000多元含托運，真的爆炸便宜」、「也太便宜啦，之前貴到兇猛」。

「布萊N 機票達人」在臉書粉專表示，9月生日計劃想去寮國旅行，沒想到在查機票時眼睛一亮，發現飛富國島的機票「有夠便宜」，他二話不說立馬手刀刷卡下訂。

「布萊N 機票達人」進一步透露，越捷9月台北飛富國島來回機票最低只要4200元左右，不過他有另加價500元含20公斤托運行李，還能免費選位，重點是還能指定坐在逃生門的位置，「因此我來回都選了逃生門位，這500元花得超值！」

對於這趟機票只花了4765元，這讓「布萊N 機票達人」不禁想起上個月在非洲旅行，飛了一段1小時10分鐘的航程就要燒掉1萬2000元台幣，凸顯著這趟富國島之旅CP值真的很高。

底下網友紛紛暴動回應，「富國島好拍、好賭、好放鬆，但我們是跟團～既然機票這麼便宜，應該要再衝一次」、「6月買到3000多元含托運，真的爆炸便宜」、「也太便宜啦，之前貴到兇猛」、「富國島真的很chill」、「我真不敢相信，家人跟團富國島39000元還轉機，看到機票這價格真是傻眼」、「朋友在旅行社說越南報團正在崩解」、「上次買3800元含托運有夠便宜！而且現在海關入境很快，大推富國島」。

另外，「布萊N 機票達人」日前也分享，日本航空（JAL）近期釋出超值優惠，到九月底前，不論直飛東京、名古屋，或是需轉機前往北海道、仙台等地，台北出發的來回票價通通落在9字頭，等於萬元有找。唯一需要注意的是，部分回程時間（特別是東京航線）較早，可能不符合部分旅客的需求。