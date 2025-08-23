COSPLAY外拍！超商店員天橋下性侵女COSER　北車柱子旁強舌吻

▲陳男藉由當COSER，趁機認識未成年少女並侵犯，多人受害。（圖，非本案當事人／取自免費圖庫unsplash）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名陳姓男子經常出現在動漫展，也藉由COSPLAY愛好，認識許多未成年少女，再趁機對她們伸狼爪。其中一名少女受邀和陳男到西門町外拍，卻慘遭陳男壓在天橋下侵犯，另一名少女和陳男到北車地下街逛街，也沿路被性騷擾，還被舌吻猥褻。全案經台北地院審理，法官依陳男犯對於未滿14歲之女子為強制性交罪、成年人故意對少年犯強制猥褻罪，合併處4年8月徒刑。可上訴。

判決指出，陳男在臉書暱稱「墨辭」、「路路」，經常出現在角色扮演COSPLAY活動，結識未滿14歲的少女小甜(化名)後，約小甜於2023年9月23日到西門町電影公園進行COSPLAY拍攝，直到下午1、2點拍攝完畢，陳男見攝影師先行離去，竟強拉小甜到公園天橋下階梯旁牆角，不顧她掙扎表示「我不要」，強壓她在牆上猥褻，指侵得逞。

同年11月18日，陳男又約另一名在COSPLAY活動認識的少女美美(化名)出遊，陳男明知道她未滿16歲，仍在兩人走在北車地下街時，趁她來不及抗拒，隔著口罩親吻美美數次，經美美表示「不要這樣」，陳男又將她帶到北車B1某便當店柱子旁坐下休息，先用手指觸碰美美胸口，再不顧美美伸手遮擋，強摘她口罩強吻得逞。2名少女不甘受辱，陸續前往警局報案。

案經台北地院審理，法官審酌陳男犯後坦承犯行，並與小甜及其監護人達成和解、但尚未履行賠償等犯後態度，兼衡他領有智能障礙的中度身心障礙證明、從事超商店員等一切情狀，依陳男犯對於未滿14歲之女子為強制性交罪、成年人故意對少年犯強制猥褻罪，合併處4年8月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。