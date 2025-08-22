女子異國戀愛上聯合國醫生！　警拆穿LINE交友背後詐騙真相





▲女子遭謊稱聯合國醫生詐騙，被水上警戳破詐騙跨國戀 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水上分局水上派出所副所長葉振華、警員謝亞秦、警專實習生何友心，日前擔服巡邏勤務，接獲嘉義縣水上鄉水上郵局行員通報，疑似有民眾遭詐騙欲匯款，請警方協助。

水上派出所立即派遣葉副所長、謝姓員警及何姓實習生等3人趕往，陳姓女子(年約48歲)向警方表示，日前有一名LINE暱稱「陳志明」的男子主動加她好友，並稱自己是聯合國派往蘇丹軍隊的骨科/整形外科醫生，因為兒子就讀美國的寄宿學校，需要購買筆記型電腦，但自己銀行帳戶遭凍結，希望被害人匯錢幫助他，又稱會請兒子的老師主動跟陳女加LINE聯繫。

過沒多久，果然有一名LINE暱稱為「Sarah」的人主動加入自己好友並提供銀行帳號要求匯款，陳女不疑有他，便至水上郵局臨櫃匯款，行員發覺有異就聯繫警方，所幸警方及時告知陳女這是詐騙集團慣用手法，陳女這時才恍然大悟，感謝警方協助避免其損失。

水上分局呼籲，不要相信任何從未見面的網路交友，詐騙集團善於利用人性弱點噓寒問暖，佯稱外國醫生、企業家、軍官等等身分誘騙匯款，典型的詐騙手法提醒大眾勿輕信受騙，民眾務必提高警覺，遇到類似情況可撥打165反詐騙專線或向警方求證，以免落入詐騙圈套，「多一分警覺，少一分損失」。