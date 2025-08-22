「聯合國愛心媽媽」現蹤北車騙25萬　落網喊：拜登會來台送錢給我

　
社會 社會焦點 保障人權

「聯合國愛心媽媽」現蹤北車騙走25萬　落網喊：拜登會來台送錢給我

▲▼「6個小習慣」讓你輕鬆變有錢。（圖／Unsplash）

▲桃園市曾姓女子佯稱認識許多國際名人，藉此詐騙1名男子25萬餘元。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

桃園一名曾姓女子被控假冒「慈濟全球愛心媽媽」，向被害人佯稱自己認識眾多國際名人，甚至與「聯合國救難基金」有關，藉口要借錢做善事，成功騙取北市1名男子在短短20多天內陸續交付新台幣25萬3,455元。士林地檢署偵結後，依《刑法》詐欺取財罪將她起訴，並建請法院沒收犯罪所得。

去年10月3日，曾女在台北車站的Bitcoin ATM旗艦店結識陳姓男子，她假冒「聯合國愛心媽媽」，向陳男誆稱自己「在救助世界兒童、與國際名人交情廣闊」，若能借錢做善事，日後必定歸還。陳男信以為真，自同日到10月25日間，多次以匯款或面交方式，交付合計25萬3,455元，事後男子越想越不對，決定報警。

警詢、偵查時，曾女承認有向陳男借錢，但辯稱「全世界只有我一個孤兒媽媽」，甚至誇大聲稱「美國前總統拜登、美國最高法院院長都曾來台送錢給我」，否認自己是詐騙集團。

然而，檢警根據LINE對話紀錄、郵局帳戶交易明細均證實，陳男遭其以假冒身分誘騙，且在短短三週內陸續被騙11次，包括匯款到郵局帳戶以及超商面交，金額從數千元至數萬元不等，最終因懷疑「愛心媽媽」身分有異而報警，才揭發這場「慈善」騙局。

檢調更查出，曾女早在102年至113年間，就曾多次因假借「興建國際孤兒村」或「自聯合國領取救難基金」為由行騙，累犯紀錄完整。此次再度犯案，檢方認定其惡性不輕。

因此，依《刑法》第339條第1項「詐欺取財罪」將她提起公訴，並請法院依《刑法》第38條之1沒收其不法所得，或於無法沒收時追徵價額。

08/21 全台詐欺最新數據

502 2 3949 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

郭智輝請辭！　內部信曝光「基於健康因素」
快訊／鶯歌工安意外　移工搶救不治
快訊／經濟部長郭智輝請辭！內部信曝光
快訊／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰
情侶搭車一半「突低頭飲食」！司機尷尬表情陸網瘋傳
「無糖飲料」4大超商降價優惠！家樂福加碼大瓶「買1送1」
仙塔律師涉詐案遭起訴　拍片喊冤

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

快訊／桃園市復興區明停班停課

快訊／桃園市復興區明停班停課

針對桃園市台7線33K復興區榮華橋落石坍方，交通部公路局北區養護分局今天宣布搶通作業不排除延至週日（8/24）下午，復興區長蘇佐璽親至現場會勘後宣布啟動相關應變措施，包括明（23）停班停課，此外，後山受困83名遊客已安排中型巴士至下巴陵接駁83位遊客至宜蘭火車站。

女友買完鑽戒「匯100萬才安心嫁」！全場曝暗黑真相

女友買完鑽戒「匯100萬才安心嫁」！全場曝暗黑真相

女騙徒詐50億盼交保　哽法官：半年沒看到孩子

女騙徒詐50億盼交保　哽法官：半年沒看到孩子

嘉義警打詐成效卓著　攜手農會人員分享防詐經驗

嘉義警打詐成效卓著　攜手農會人員分享防詐經驗

網友變壞還是壞人變網友　台中警15分鐘阻440萬

網友變壞還是壞人變網友　台中警15分鐘阻440萬

愛心媽媽詐欺詐騙桃園

