「聯合國愛心媽媽」現蹤北車騙25萬　落網喊：拜登會來台送錢給我

▲桃園市曾姓女子佯稱認識許多國際名人，藉此詐騙1名男子25萬餘元。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

桃園一名曾姓女子被控假冒「慈濟全球愛心媽媽」，向被害人佯稱自己認識眾多國際名人，甚至與「聯合國救難基金」有關，藉口要借錢做善事，成功騙取北市1名男子在短短20多天內陸續交付新台幣25萬3,455元。士林地檢署偵結後，依《刑法》詐欺取財罪將她起訴，並建請法院沒收犯罪所得。

去年10月3日，曾女在台北車站的Bitcoin ATM旗艦店結識陳姓男子，她假冒「聯合國愛心媽媽」，向陳男誆稱自己「在救助世界兒童、與國際名人交情廣闊」，若能借錢做善事，日後必定歸還。陳男信以為真，自同日到10月25日間，多次以匯款或面交方式，交付合計25萬3,455元，事後男子越想越不對，決定報警。

警詢、偵查時，曾女承認有向陳男借錢，但辯稱「全世界只有我一個孤兒媽媽」，甚至誇大聲稱「美國前總統拜登、美國最高法院院長都曾來台送錢給我」，否認自己是詐騙集團。

然而，檢警根據LINE對話紀錄、郵局帳戶交易明細均證實，陳男遭其以假冒身分誘騙，且在短短三週內陸續被騙11次，包括匯款到郵局帳戶以及超商面交，金額從數千元至數萬元不等，最終因懷疑「愛心媽媽」身分有異而報警，才揭發這場「慈善」騙局。

檢調更查出，曾女早在102年至113年間，就曾多次因假借「興建國際孤兒村」或「自聯合國領取救難基金」為由行騙，累犯紀錄完整。此次再度犯案，檢方認定其惡性不輕。

因此，依《刑法》第339條第1項「詐欺取財罪」將她提起公訴，並請法院依《刑法》第38條之1沒收其不法所得，或於無法沒收時追徵價額。